Три клуба из Саудовской Аравии интересуются игроком «Реала» Рюдигером — Конур

В нынешней кампании Рюдигер принял участие лишь в одном матче. В минувшем сезоне немецкий футболист сыграл 55 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. По данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 20 млн.