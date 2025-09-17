Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Олимпиакос П
0
:
Пафос
0
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.60
П2
8.25
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Славия Пр
0
:
Буде-Глимт
0
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.62
П2
4.02
Футбол. Кубок России
20:30
Зенит
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.95
П2
5.60
Футбол. Кубок России
20:30
Сочи
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.00
П2
1.76
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Аякс
:
Интер
Все коэффициенты
П1
4.91
X
4.11
П2
1.74
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
Челси
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.20
П2
4.60
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ливерпуль
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.80
П2
6.57
Футбол. Лига чемпионов
22:00
ПСЖ
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.20
П2
7.20
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
1
:
Краснодар
2
П1
X
П2

Гол Чалова не помог ПАОКу избежать разгромного поражения от клуба Лодыгина в Кубке Греции

ПАОК потерпел поражение от «Левадиакоса» в матче первого раунда Кубка Греции по футболу.

Источник: Getty Images

Встреча в Левадии завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.

В составе «Левадиакоса» отличились Панайотис Вихос (40-я минута), Фабрисио Педросо (51-я) и Георгиос Мантатис (53-я), ещё один мяч был забил после автогола Томаша Кендзёры (12-я). У ПАОКа единственный гол забил Фёдор Чалов, который отличился с пенальти на 36-й минуте. Ворота «Левадиакоса» защищал экс-вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин.

Чалов провёл на поле 55 минут, после чего был заменён. Другой российский футболист ПАОКа, Магомед Оздоев, не вошёл в заявку на игру.