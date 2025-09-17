Гол Чалова не помог ПАОКу избежать разгромного поражения от клуба Лодыгина в Кубке Греции

В составе «Левадиакоса» отличились Панайотис Вихос (40-я минута), Фабрисио Педросо (51-я) и Георгиос Мантатис (53-я), ещё один мяч был забил после автогола Томаша Кендзёры (12-я). У ПАОКа единственный гол забил Фёдор Чалов, который отличился с пенальти на 36-й минуте. Ворота «Левадиакоса» защищал экс-вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин.