Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Олимпиакос П
0
:
Пафос
0
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.20
П2
23.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Славия Пр
1
:
Буде-Глимт
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.60
П2
9.00
Футбол. Кубок России
20:30
Зенит
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.88
П2
5.21
Футбол. Кубок России
20:30
Сочи
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
4.77
X
4.00
П2
1.71
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Аякс
:
Интер
Все коэффициенты
П1
4.91
X
4.11
П2
1.74
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
Челси
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.20
П2
4.60
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ливерпуль
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.80
П2
6.57
Футбол. Лига чемпионов
22:00
ПСЖ
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.20
П2
7.20
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
1
:
Краснодар
2
П1
X
П2

Первый тренер Файзуллаева: Аббос испытывает напряжение в «Башакшехире»

Дмитрий Ан, первый тренер экс-полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, высказался об адаптации игрока в новой команде после перехода в «Истанбул Башакшехир».

Источник: Чемпионат.com

«У Аббоса идёт процесс адаптации к турецкому футболу, там же пришёл новый тренер клуба — Нури Шахин. Откровенно говоря, я жду, когда он адаптируется и будет выходить в стартовом составе. Мне кажется, что на Аббоса чуть-чуть давит тот факт, что за него была заплачена большая сумма, и он испытывает напряжение, так как является одним из самых высокооплачиваемых игроков “Башакшехира”. Но он смышлёный мальчик, ему нужно немного подождать, и всё будет нормально», — сказал Ан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.