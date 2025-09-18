Моуринью: я ошибся, «Фенербахче» был не моим культурным уровнем

«Я сделал один неправильный выбор, мне порой не хватает слов на португальском… no regrets (с английского — никаких сожалений» — ред.), потому что сожаления в жизни ничем не помогают, но осознание того, что мы сделали что-то хорошо или плохо, существует. Я допустил ошибку, перейдя в «Фенербахче», это был не мой культурный уровень, это был не мой футбольный уровень, это было не мое. Разумеется, я отдавал все до последнего дня, разумеется, мне пришлось пережить свое горе, как сейчас это выпало Бруну Лажи, потому что никто не любит уходить", — цитирует Моуринью A Bola.