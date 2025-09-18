Моуринью: я ошибся, «Фенербахче» был не моим культурным уровнем

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Назначенный на пост главного тренера лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуринью заявил, что допустил ошибку, ранее согласившись на работу в турецком футбольном клубе «Фенербахче».
В четверг «Бенфика» объявила о назначении Моуринью, соглашение с 62-летним специалистом рассчитано до конца сезона-2026/27. Португалец сменил Бруну Лажи, уволенного во вторник после поражения от азербайджанского «Карабаха» (2:3) в Лиге чемпионов. В конце августа Моуринью был отправлен в отставку из «Фенербахче», который он возглавлял с сезона-2024/25. За увольнение из стамбульского клуба португальцу полагается 15 млн евро в качестве компенсации.
«Я сделал один неправильный выбор, мне порой не хватает слов на португальском… no regrets (с английского — никаких сожалений» — ред.), потому что сожаления в жизни ничем не помогают, но осознание того, что мы сделали что-то хорошо или плохо, существует. Я допустил ошибку, перейдя в «Фенербахче», это был не мой культурный уровень, это был не мой футбольный уровень, это было не мое. Разумеется, я отдавал все до последнего дня, разумеется, мне пришлось пережить свое горе, как сейчас это выпало Бруну Лажи, потому что никто не любит уходить", — цитирует Моуринью A Bola.
Ранее Моуринью работал с такими клубами, как «Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Рома». В качестве тренера он по два раза выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы (ранее — Кубок УЕФА). Моуринью возглавлял «Бенфику» на протяжении трех месяцев в 2000 году.