Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
5
:
Галатасарай
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
2
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
4
:
Кайрат
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
1
:
Ростов
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
4
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 9:10
ЦСКА
1
:
Балтика
1
П1
X
П2

Легенда «МЮ» Шмейхель выразил разочарование, что клуб не подписал Эмилиано Мартинеса

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель поделился мнением по поводу того, что манкунианцы не смогли приобрести голкипера «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса минувшим летом.

Источник: Чемпионат.com

«Он [Мартинес] доказал, что способен играть на самом высоком уровне. Он блестяще выполняет все базовые функции голкипера, но, помимо этого, он настоящий лидер. Мартинес из тех вратарей, которые заставляют нападающих дважды подумать. Его присутствие на поле жизненно важно. Поэтому было очень обидно услышать, что сделка сорвалась по финансовым причинам», — приводит слова Шмейхеля Goal.

Шмейхель выступал в составе «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1999 год.