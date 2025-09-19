Легенда «МЮ» Шмейхель выразил разочарование, что клуб не подписал Эмилиано Мартинеса

«Он [Мартинес] доказал, что способен играть на самом высоком уровне. Он блестяще выполняет все базовые функции голкипера, но, помимо этого, он настоящий лидер. Мартинес из тех вратарей, которые заставляют нападающих дважды подумать. Его присутствие на поле жизненно важно. Поэтому было очень обидно услышать, что сделка сорвалась по финансовым причинам», — приводит слова Шмейхеля Goal.