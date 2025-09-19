Ричмонд
Sport.es: Луис Энрике вновь готов стать главным тренером «Барселоны»

Сайт Sport.es сообщил, что главный тренер клуба Лиги 1 Франции «Пари Сен-Жермен», испанский специалист Луис Энрике в беседах со своим окружением неоднократно заявлял о своём возможном возвращении в «Барселону».

Источник: Metaratings.ru

По данным источника, 55-летний Энрике, несмотря на своё комфортное нахождение у руля парижан, успел соскучиться по жизни на родине. Напомним, что действующее трудовое соглашение испанца с «красно-синими» рассчитано до конца июня 2027 года.

Энрике руководил «блаугранас» в период с мая 2014 года по июнь 2017 года, став вместе с каталонцами двукратным чемпионом Испании (2014/2015, 2015/2016), победителем Лиги чемпионов УЕФА (2014/2015), Суперкубка УЕФА (2015) и клубного чемпионата мира (2015).

«ПСЖ» специалист тренирует с июля 2023 года. Вместе со столичным клубом Луис Энрике стал двукратным чемпионом Лиги 1 (2023/2024, 2024/2025), триумфатором ЛЧ (2024/2025) и обладателем Суперкубка УЕФА-2025.