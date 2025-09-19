«Идиоты не понимают в футболе, но говорят о нём». Роналду ответил критикам Феликса

Феликс перешёл в саудовский клуб из «Челси» минувшим летом. За этот период нападающий принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.