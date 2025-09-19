Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Бетис
2
:
Реал Сосьедад
1
Все коэффициенты
П1
1.30
X
4.70
П2
16.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Лион
1
:
Анже
0
Все коэффициенты
П1
1.11
X
8.25
П2
67.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Штутгарт
2
:
Санкт-Паули
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
19.00
П2
100.00
Футбол. Первая лига
20.09
Енисей
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.03
П2
2.35
Футбол. Первая лига
20.09
Урал
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.30
П2
5.00
Футбол. Англия
20.09
Ливерпуль
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.51
X
5.04
П2
6.90

«Идиоты не понимают в футболе, но говорят о нём». Роналду ответил критикам Феликса

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду оставил критический комментарий под видео с вырезкой из спортивного португальского подкаста, на котором блогеры критикуют футболиста Жоау Феликса, ставшего одноклубником португальского футболиста в возрасте 25 лет.

Источник: Чемпионат.com

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду оставил критический комментарий под видео с вырезкой из спортивного португальского подкаста, на котором блогеры критикуют футболиста Жоау Феликса, ставшего одноклубником португальского футболиста в возрасте 25 лет. Один из участников беседы назвал позором переход Феликса в «Аль-Наср».

«Идиоты, ничего не понимаете в футболе, но высказываете своё мнение», — написал Роналду.

Феликс перешёл в саудовский клуб из «Челси» минувшим летом. За этот период нападающий принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.