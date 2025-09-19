«Аль-Хиляль» упустил победу над «Аль-Ахли», ведя 3:0 к 78-й минуте матча Саудовской лиги

У «Аль-Хиляля» дубль оформил Малком (24-я и 41-я минуты), ещё один мяч забил Тео Эрнандес (12). В составе «Аль-Ахли» двумя голами отметился Айван Тони (78, 87), ещё один гол в активе Мериха Демирала (90+1). К 78-й минуте «Аль-Ахли» проигрывал со счётом 0:3.