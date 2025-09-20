Жером Боатенг объявил о завершении карьеры

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Бывший защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Жером Боатенг объявил в соцсетях о завершении карьеры футболиста.
В прошлом сезоне Боатенг выступал за австрийский ЛАСК, контракт с которым был расторгнут 19 августа по обоюдному согласию сторон.
«Я играл долгое время за большие клубы, за свою страну. Я учился, побеждал, рос. Футбол многое мне дал. Настало время двигаться дальше. Не потому что я вынужден, но потому что я готов», — заявил Боатенг на видео, опубликованном на его странице в Instagram*.
Боатенгу 37 лет. Ранее он выступал за немецкие «Герту», «Гамбург», «Баварию», английский «Манчестер Сити», французский «Лион» и итальянскую «Салернитану». В составе «Баварии» Боатенг стал девятикратным чемпионом Бундеслиги, завоевал пять Кубков Германии, два Суперкубка Германии, выиграл две Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и два клубных чемпионата мира.
Боатенг провел 76 матчей и забил один мяч за сборную Германии, в составе которой он стал чемпионом мира 2014 года.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.