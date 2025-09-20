Жером Боатенг объявил о завершении карьеры

«Я играл долгое время за большие клубы, за свою страну. Я учился, побеждал, рос. Футбол многое мне дал. Настало время двигаться дальше. Не потому что я вынужден, но потому что я готов», — заявил Боатенг на видео, опубликованном на его странице в Instagram*.