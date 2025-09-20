«Газуем». Сергей Юран высказался о второй подряд победе в Турции

В первом тайме мы забили один и могли забивать ещё. А во втором пришлось больше потрудиться в защите, и тем не менее ещё минимум два момента имели, чтобы увеличить счёт. Главное, что довели игру до победы. В концовке соперник уже просто перешёл на навал, но парни выдержали. Я доволен ими.