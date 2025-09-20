Сенсация состоялась в матче «Актобе» против аутсайдера КПЛ

На 6-й минуте игрок хозяев Георгий Бугулов открыл счет. Вскоре вингер «красно-белых» Жайро Жан выровнял положение. Однако, «Улытау» все-таки вырвал важную для себя победу, решающий гол на счету Багдата Даниярова — 2:1.