Сенсация состоялась в матче «Актобе» против аутсайдера КПЛ

На 6-й минуте игрок хозяев Георгий Бугулов открыл счет. Вскоре вингер «красно-белых» Жайро Жан выровнял положение. Однако, «Улытау» все-таки вырвал важную для себя победу, решающий гол на счету Багдата Даниярова — 2:1.
На данный момент «Актобе» находится на четвёртом месте в турнирной таблице с 39 очками в активе.
«Улытау» располагается на 11-м месте, набрав 21 балл. Жезказганцы сделали очередной шаг с сохранению прописки в высшем дивизионе.
Отметим, что в матче первого круга, в апреле, «Актобе» обыграл «Улытау» на своём поле с минимальным счётом 1:0.
Футбол, Казахстан, 18-й тур
20.09.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Металлург
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти