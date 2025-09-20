Сенсация состоялась в матче «Актобе» против аутсайдера КПЛ

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Брайтон
1
:
Тоттенхэм Хотспур
0
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.40
П2
6.10
Футбол. Англия
1-й тайм
Бернли
0
:
Ноттингем Форест
1
Все коэффициенты
П1
7.70
X
4.35
П2
1.47
Футбол. Англия
1-й тайм
Вест Хэм
0
:
Кристал Пэлас
0
Все коэффициенты
П1
3.42
X
3.45
П2
2.30
Футбол. Англия
1-й тайм
Вулверхэмптон
1
:
Лидс
0
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.82
П2
5.53
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Арсенал
0
:
Уфа
0
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.20
П2
6.10
Футбол. Первая лига
1-й тайм
КАМАЗ
0
:
Шинник
0
Все коэффициенты
П1
2.00
X
2.90
П2
5.00
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Чайка
0
:
Спартак Кс
1
Все коэффициенты
П1
16.00
X
6.14
П2
1.67
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Акрон
0
:
Рубин
0
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.30
П2
2.25
Футбол. Германия
1-й тайм
Аугсбург
0
:
Майнц
2
Все коэффициенты
П1
18.50
X
7.75
П2
1.17
Футбол. Германия
1-й тайм
Гамбург
0
:
Хайденхайм
0
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.95
П2
11.20
Футбол. Германия
1-й тайм
Хоффенхайм
0
:
Бавария
0
Все коэффициенты
П1
17.20
X
7.00
П2
1.64
Футбол. Германия
1-й тайм
Вердер
0
:
Фрайбург
1
Все коэффициенты
П1
5.90
X
3.57
П2
1.79
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Волга
0
:
Нефтехимик
2
Все коэффициенты
П1
32.00
X
8.30
П2
1.14
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Сокол
1
:
Торпедо
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
3.55
П2
10.00
Футбол. Испания
17:15
Реал
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.33
П2
14.00
Футбол. Франция
18:00
Нант
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
3.81
X
3.51
П2
2.10
Футбол. Италия
19:00
Верона
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
7.20
X
4.24
П2
1.55
Футбол. Англия
19:30
Манчестер Юнайтед
:
Челси
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.75
П2
2.60
Футбол. Премьер-лига
19:30
Динамо Мх
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.25
П2
2.35
Футбол. Германия
19:30
РБ Лейпциг
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.94
X
4.13
П2
3.80
Футбол. Испания
19:30
Алавес
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.08
П2
3.27
Футбол. Испания
19:30
Вильярреал
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.02
П2
5.63
Футбол. Франция
20:00
Брест
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.65
П2
2.29
Футбол. Италия
21:45
Удинезе
:
Милан
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.68
П2
1.84
Футбол. Англия
22:00
Фулхэм
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.47
П2
3.76
Футбол. Испания
22:00
Валенсия
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.12
П2
2.42
Футбол. Франция
22:05
Ланс
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.56
П2
3.05
Футбол. Испания
завершен
Жирона
0
:
Леванте
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
4
:
Родина
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Ахмат
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
0
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Факел
1
П1
X
П2

Сенсация состоялась в матче «Актобе» против аутсайдера КПЛ

В Жезказгане состоялся перенесённый матч 18-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) между местным «Улытау» и «Актобе», передают Vesti.kz.

Источник: БЕЛТА

На 6-й минуте игрок хозяев Георгий Бугулов открыл счет. Вскоре вингер «красно-белых» Жайро Жан выровнял положение. Однако, «Улытау» все-таки вырвал важную для себя победу, решающий гол на счету Багдата Даниярова — 2:1.

На данный момент «Актобе» находится на четвёртом месте в турнирной таблице с 39 очками в активе.

«Улытау» располагается на 11-м месте, набрав 21 балл. Жезказганцы сделали очередной шаг с сохранению прописки в высшем дивизионе.

Отметим, что в матче первого круга, в апреле, «Актобе» обыграл «Улытау» на своём поле с минимальным счётом 1:0.

Улытау
2:1
Первый тайм: 0:0
Актобе
Футбол, Казахстан, 18-й тур
20.09.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Металлург
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти