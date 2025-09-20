«Ливерпуль» одолел «Эвертон» в дерби в рамках 5-го тура АПЛ, Экитике забил победный мяч

Ливерпульское дерби прошло на стадионе «Энфилд». В качестве главного арбитра встречу обслуживал Даррен Ингланд. Победу со счётом 2:1 праздновали хозяева поля.
На 10-й минуте полузащитник Райан Гравенберх с передачи нападающего Мохамеда Салаха открыл счёт в матче. На 29-й минуте новичок Уго Экитике с передачи Гравенберха удвоил преимущество своей команды. На 58-й минуте опорник «Эвертона» Идрисса Гейе отыграл один мяч.
«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ с 15 очками в пяти матчах. У «Эвертона» осталось семь набранных очков. «Ириски» располагаются на седьмой строчке.
Футбол, Англия, Тур 5
20.09.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Anfield
Главные тренеры
Арне Слот
Дэвид Мойес
Голы
Ливерпуль
Райан Гравенберх
10′
Юго Экитике
29′
Эвертон
Идрисса Гей
58′
Составы команд
Ливерпуль
1
Алиссон
12
Конор Брэдли
6
Милош Керкез
11
Мохамед Салах
8
Доминик Собослаи
69′
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
38
Райан Гравенберх
18
Коди Гакпо
61′
7
Флориан Вирц
82′
22
Юго Экитике
67′
9
Александер Исак
10
Алексис Макаллистер
61′
17
Кертис Джонс
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
15
Джейк О`Брайен
18
Джек Грилиш
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
78′
6
Джеймс Тарковски
5
Майкл Кин
27
Идрисса Гей
37
Джеймс Гарнер
16
Виталий Миколенко
86′
24
Карлос Алькарас
10
Илиман Ндиай
28′
86′
20
Тайлер Диблинг
9
Бету
46′
11
Тьерно Барри
Статистика
Ливерпуль
Эвертон
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
11
9
Удары в створ
3
2
Угловые
5
4
Фолы
11
10
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Даррен Инглэнд
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти