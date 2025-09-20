«Ливерпуль» одолел «Эвертон» в дерби в рамках 5-го тура АПЛ, Экитике забил победный мяч

Ричмонд
Футбол. Англия
1-й тайм
Брайтон
1
:
Тоттенхэм Хотспур
0
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.40
П2
6.03
Футбол. Англия
1-й тайм
Бернли
0
:
Ноттингем Форест
1
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.35
П2
1.45
Футбол. Англия
1-й тайм
Вест Хэм
0
:
Кристал Пэлас
0
Все коэффициенты
П1
3.42
X
3.50
П2
2.30
Футбол. Англия
1-й тайм
Вулверхэмптон
1
:
Лидс
0
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.85
П2
6.00
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Арсенал
0
:
Уфа
0
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.12
П2
6.80
Футбол. Первая лига
1-й тайм
КАМАЗ
0
:
Шинник
0
Все коэффициенты
П1
2.02
X
2.80
П2
5.00
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Чайка
0
:
Спартак Кс
1
Все коэффициенты
П1
16.00
X
6.60
П2
1.80
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Акрон
0
:
Рубин
0
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.25
П2
2.45
Футбол. Германия
1-й тайм
Аугсбург
0
:
Майнц
2
Все коэффициенты
П1
22.00
X
8.25
П2
1.15
Футбол. Германия
1-й тайм
Гамбург
1
:
Хайденхайм
0
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.70
П2
12.50
Футбол. Германия
1-й тайм
Хоффенхайм
0
:
Бавария
1
Все коэффициенты
П1
14.00
X
7.00
П2
1.64
Футбол. Германия
1-й тайм
Вердер
0
:
Фрайбург
1
Все коэффициенты
П1
6.25
X
3.57
П2
1.79
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Волга
0
:
Нефтехимик
2
Все коэффициенты
П1
33.00
X
8.50
П2
1.11
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Сокол
1
:
Торпедо
0
Все коэффициенты
П1
1.50
X
3.55
П2
11.20
Футбол. Испания
17:15
Реал
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.33
П2
14.00
Футбол. Франция
18:00
Нант
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
3.81
X
3.51
П2
2.12
Футбол. Италия
19:00
Верона
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
7.20
X
4.24
П2
1.55
Футбол. Англия
19:30
Манчестер Юнайтед
:
Челси
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.75
П2
2.60
Футбол. Премьер-лига
19:30
Динамо Мх
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.25
П2
2.34
Футбол. Германия
19:30
РБ Лейпциг
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.94
X
4.13
П2
3.80
Футбол. Испания
19:30
Алавес
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.08
П2
3.27
Футбол. Испания
19:30
Вильярреал
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.02
П2
5.63
Футбол. Франция
20:00
Брест
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.65
П2
2.29
Футбол. Италия
21:45
Удинезе
:
Милан
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.68
П2
1.84
Футбол. Англия
22:00
Фулхэм
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.47
П2
3.76
Футбол. Испания
22:00
Валенсия
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.12
П2
2.42
Футбол. Франция
22:05
Ланс
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.56
П2
3.05
Футбол. Испания
завершен
Жирона
0
:
Леванте
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
4
:
Родина
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Ахмат
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
0
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Факел
1
П1
X
П2

«Ливерпуль» одолел «Эвертон» в дерби в рамках 5-го тура АПЛ, Экитике забил победный мяч

Завершился матч 5-го тура английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Ливерпуль» и «Эвертон».

Источник: Getty Images

Ливерпульское дерби прошло на стадионе «Энфилд». В качестве главного арбитра встречу обслуживал Даррен Ингланд. Победу со счётом 2:1 праздновали хозяева поля.

На 10-й минуте полузащитник Райан Гравенберх с передачи нападающего Мохамеда Салаха открыл счёт в матче. На 29-й минуте новичок Уго Экитике с передачи Гравенберха удвоил преимущество своей команды. На 58-й минуте опорник «Эвертона» Идрисса Гейе отыграл один мяч.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ с 15 очками в пяти матчах. У «Эвертона» осталось семь набранных очков. «Ириски» располагаются на седьмой строчке.

Ливерпуль
2:1
Первый тайм: 2:0
Эвертон
Футбол, Англия, Тур 5
20.09.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Anfield
Главные тренеры
Арне Слот
Дэвид Мойес
Голы
Ливерпуль
Райан Гравенберх
10′
Юго Экитике
29′
Эвертон
Идрисса Гей
58′
Составы команд
Ливерпуль
1
Алиссон
12
Конор Брэдли
6
Милош Керкез
11
Мохамед Салах
8
Доминик Собослаи
69′
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
38
Райан Гравенберх
18
Коди Гакпо
61′
7
Флориан Вирц
82′
22
Юго Экитике
67′
9
Александер Исак
10
Алексис Макаллистер
61′
17
Кертис Джонс
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
15
Джейк О`Брайен
18
Джек Грилиш
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
78′
6
Джеймс Тарковски
5
Майкл Кин
27
Идрисса Гей
37
Джеймс Гарнер
16
Виталий Миколенко
86′
24
Карлос Алькарас
10
Илиман Ндиай
28′
86′
20
Тайлер Диблинг
9
Бету
46′
11
Тьерно Барри
Статистика
Ливерпуль
Эвертон
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
11
9
Удары в створ
3
2
Угловые
5
4
Фолы
11
10
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Даррен Инглэнд
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти