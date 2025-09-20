«Тоттенхэм» избежал поражения в матче 5-го тура АПЛ с «Брайтоном», отыгравшись с 0:2

Янкуба Минте на восьмой минуте вывел хозяев поля вперёд, а на 31-й минуте Ясин Аяри удвоил преимущество команды. Ришарлисон на 43-й минуте отыграл один мяч, Ян Паул ван Хекке на 82-й минуте отметился автоголом и вернул равенство на табло.