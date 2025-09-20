«Бёрнли» и «Ноттингем Форест» сыграли вничью в 5-м туре АПЛ

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Манчестер Юнайтед
0
:
Челси
0
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.78
П2
2.56
Футбол. Германия
1-й тайм
РБ Лейпциг
0
:
Кельн
0
Все коэффициенты
П1
1.91
X
4.19
П2
3.72
Футбол. Испания
1-й тайм
Алавес
0
:
Севилья
0
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.01
П2
3.40
Футбол. Франция
2-й тайм
Нант
1
:
Ренн
2
Все коэффициенты
П1
46.00
X
17.00
П2
1.25
Футбол. Премьер-лига
19:30
Динамо Мх
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.49
П2
2.27
Футбол. Испания
19:30
Вильярреал
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.92
П2
5.43
Футбол. Франция
20:00
Брест
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.66
П2
2.27
Футбол. Италия
21:45
Удинезе
:
Милан
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.69
П2
1.82
Футбол. Англия
22:00
Фулхэм
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.50
П2
3.77
Футбол. Испания
22:00
Валенсия
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.41
X
3.11
П2
2.41
Футбол. Франция
22:05
Ланс
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.34
X
3.56
П2
3.10
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Эспаньол
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
1
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Лидс
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Уфа
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
0
:
Шинник
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Спартак Кс
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
2
:
Рубин
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Майнц
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
2
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Бавария
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
0
:
Фрайбург
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
2
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
0
:
Леванте
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
4
:
Родина
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Ахмат
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
0
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Факел
1
П1
X
П2

«Бёрнли» и «Ноттингем Форест» сыграли вничью в 5-м туре АПЛ

Завершён матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Бёрнли» и «Ноттингем Форест».

Источник: Чемпионат.com

Завершён матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Бёрнли» и «Ноттингем Форест». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Тёрф Мур» (Бернли, Англия). В качестве главного арбитра выступил Томас Брамэлл (Англия).

Неко Уильямс вывел гостей вперёд на второй минуте, Джейдон Энтони на 20-й минуте сравнял счёт.

После этой игры «Бёрнли» располагается на 16-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства с четырьмя очками. «Ноттингем Форест» с пятью очками находится на 14-й строчке.

В следующем туре «кларетовые» 27 сентября сыграют в гостях с «Манчестер Сити», «лесники» в тот же день примут на своём поле «Сандерленд».