«Кристал Пэлас» переиграл «Вест Хэм Юнайтед» в матче 5-го тура АПЛ

Окончен матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонские «Вест Хэм Юнайтед» и «Кристал Пэлас». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «стекольщики». Встреча состоялась на стадионе «Лондон» (Лондон). В качестве главного арбитра выступил Тони Харрингтон (Кливленд).