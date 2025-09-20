«МЮ» и «Челси» выдали бешеный матч! В нём было всё

Это была игра, о которой станут ещё долго вспоминать. «МЮ» начал мощно давить «Челси» с первых минут, и Шешко головой скинул мяч, чтобы Мбемо выходил один на один с вратарём. Санчес неудачно сыграл на выходе и задел нападающего, за что получил красную карточку уже на пятой минуте! Это событие во многом определило весь матч.
Энцо Мареска сначала убрал с поля Нету, чтобы появился запасной вратарь Йоргенсен. И пока встреча не возобновилась, ещё вместо Палмера выпустил пятого защитника — Адарабиойо. Играя в большинстве, «МЮ» выглядел как никогда уверенно в себе. Особенно после гола Бруну Фернандеша — одного из самых критикуемых футболистов команды на старте сезона. Причём португалец был в сантиметрах от того, чтобы оказаться в офсайде.
После этого Мареска снял с игры ещё и Палмера, что казалось удивительным, но, возможно, дело было в травме ключевого футболиста команды. Показательно, что он сначала отправился в раздевалку, а только затем вернулся на скамейку. Три замены за первые 21 минуту — это рекорд в истории АПЛ. Дальше у хозяев проходили комбинации, в том числе пяточками. Игроки «МЮ» куражились, чего мы давно не видели. Хозяева ожидаемо забили второй раз — отличился Каземиро, который добил мяч в ворота после скидки Магуайра.
Первый тайм оказался настолько событийным, что случилось ещё одно удаление. На этот раз — у «МЮ». Каземиро перед самым перерывом получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. Составы уравнялись, а между таймами Аморим выпустил Угарте вместо Шешко, чтобы сохранить количество опорников на поле. Казалось, в этой встрече было уже всё, однако второй тайм задержали, потому что болбои опоздали с выходом на поле. В результате судья какое-то время не позволял игрокам «Челси» возобновлять игру, когда уже все этого ждали.
Дождь в Манчестере начался ещё до начала матча, а ко второму тайму поле оказалось настолько залито водой, что это уже сильно сказывалось на игре. «МЮ», побеждая в два мяча, предпочёл отдать владение сопернику и действовать на контратаках. Долгое время план работал — опасных моментов практически не было. «Челси» забил с углового, но гол отменили из-за очевидного офсайда.
А вот угловой на 80-й минуте завершился для «Юнайтед» пропущенным голом. Чалоба выпрыгнул выше всех (в том числе опекавшего его Доргу) и точно пробил. Концовка получилась напряжённой, однако после гола «Челси» у гостей уже почти не было ударов по воротам. За последние 17 минут во встрече у «Челси» бил только Сантос, но его удар заблокировали.
Победа «МЮ» со счётом 2:1. Команда Аморима ушла с 17-го места в таблице и поднялась в топ-10. Ну, а для «Челси» это первое поражение в нынешнем сезоне АПЛ.
Рубен Аморим
Энцо Мареска
Бруну Фернандеш
(Патрик Доргу)
14′
Каземиру
(Харри Магуайр)
37′
Тревор Чалоба
(Рис Джеймс)
80′
1
Алтай Байындыр
4
Маттейс де Лигт
23
Люк Шоу
13
Патрик Доргу
18
Каземиру
17′
45+5′
16
Амад Диалло
5
Харри Магуайр
70′
15
Лени Йоро
3
Нуссаир Мазрауи
65′
10
Матеус Кунья
30
Беньямин Шешко
46′
25
Мануэль Угарте
8
Бруну Фернандеш
87′
37
Кобби Майну
19
Брайан Мбемо
69′
7
Мэйсон Маунт
1
Роберт Санчес
5′
24
Рис Джеймс
20
Жоао Педро
23
Тревор Чалоба
50′
8
Энцо Фернандес
48′
25
Мойсес Кайседо
3
Марк Кукурелья
44′
64′
27
Мало Гюсто
41
Эстеван
6′
12
Филип Йергенсен
7
Педру Нету
7′
4
Тосин Адарабиойо
90+6′
10
Коул Палмер
21′
17
Андрей Сантос
29
Уэсли Фофана
64′
32
Тайрик Джордж
72′
Главный судья
Питер Бэнкес
(Англия)
