«МЮ» и «Челси» выдали бешеный матч! В нём было всё

После этого Мареска снял с игры ещё и Палмера, что казалось удивительным, но, возможно, дело было в травме ключевого футболиста команды. Показательно, что он сначала отправился в раздевалку, а только затем вернулся на скамейку. Три замены за первые 21 минуту — это рекорд в истории АПЛ. Дальше у хозяев проходили комбинации, в том числе пяточками. Игроки «МЮ» куражились, чего мы давно не видели. Хозяева ожидаемо забили второй раз — отличился Каземиро, который добил мяч в ворота после скидки Магуайра.