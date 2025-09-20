«Црвена Звезда» обыграла «Партизан» в матче чемпионата Сербии

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. «Црвена Звезда» на выезде обыграла «Партизан» в матче девятого тура чемпионата Сербии по футболу.
Встреча, прошедшая в Белграде на стадионе «Партизана», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых голы забили Тими Элшник (28-я минута) и Неманья Радоньич (60). У «Партизана» отличился Йован Милошевич (74).
«Црвена Звезда» одержала седьмую победу подряд в чемпионате и вышла на первое место, набрав 21 очко в семи матчах. «Партизан» потерпел первое поражение в сезоне и идет на второй позиции с 19 очками после восьми матчей.