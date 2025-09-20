Джикия забил во втором матче подряд в чемпионате Турции

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. «Антальяспор», за который выступает российский защитник Георгий Джикия, на своем поле сыграл вничью с «Кайсериспором» в матче шестого тура чемпионата Турции по футболу.
Встреча, прошедшая в Анталье, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев гол забил Джикия (52-я минута). За «Кайсериспор» отличился Ласло Бенеш (90+2).
Джикия забил гол во втором матче чемпионата Турции кряду. Российский защитник стал игроком «Антальяспора» в июле. Последним клубом Джикии были подмосковные «Химки», которые в прошлом сезоне заняли 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), но не получили лицензию для выступления в новом сезоне. Клуб объявил о приостановлении деятельности.
«Антальяспор» идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 10 очков. «Кайсериспор», который не одержал ни одной победы в новом сезоне, располагается на 13-й строчке с 4 очками.