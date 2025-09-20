Джикия забил во втором матче подряд в чемпионате Турции

Джикия забил гол во втором матче чемпионата Турции кряду. Российский защитник стал игроком «Антальяспора» в июле. Последним клубом Джикии были подмосковные «Химки», которые в прошлом сезоне заняли 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), но не получили лицензию для выступления в новом сезоне. Клуб объявил о приостановлении деятельности.