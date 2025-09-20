«Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» впервые с декабря 2023 года

В сезоне-2023/2024 «МЮ» переиграл лондонцев со счётом 2:1, но следующая встреча этих коллективов завершилась победой «Челси» (4:3), в прошлом сезоне в этом противостоянии были зафиксированы ничья (1:1) и минимальная победа «Челси» (1:0). Следующий матч между этими оппонентами в АПЛ назначен на 18 апреля 2026 года.
На данный момент «Манчестер Юнайтед» располагается на девятом месте в турнирной таблице АПЛ с семью очками в активе, «Челси» находится на шестой строчке с восемью очками.
Футбол, Англия, Тур 5
20.09.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Old Trafford
Главные тренеры
Рубен Аморим
Энцо Мареска
Голы
Манчестер Юнайтед
Бруну Фернандеш
(Патрик Доргу)
14′
Каземиру
(Харри Магуайр)
37′
Челси
Тревор Чалоба
(Рис Джеймс)
80′
Составы команд
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Байындыр
4
Маттейс де Лигт
23
Люк Шоу
13
Патрик Доргу
18
Каземиру
17′
45+5′
16
Амад Диалло
5
Харри Магуайр
70′
15
Лени Йоро
3
Нуссаир Мазрауи
65′
10
Матеус Кунья
30
Беньямин Шешко
46′
25
Мануэль Угарте
8
Бруну Фернандеш
87′
37
Кобби Майну
19
Брайан Мбемо
69′
7
Мэйсон Маунт
Челси
1
Роберт Санчес
5′
24
Рис Джеймс
20
Жоао Педро
23
Тревор Чалоба
50′
8
Энцо Фернандес
48′
25
Мойсес Кайседо
3
Марк Кукурелья
44′
64′
27
Мало Гюсто
41
Эстеван
6′
12
Филип Йергенсен
7
Педру Нету
7′
4
Тосин Адарабиойо
90+6′
10
Коул Палмер
21′
17
Андрей Сантос
29
Уэсли Фофана
64′
32
Тайрик Джордж
72′
Статистика
Манчестер Юнайтед
Челси
Желтые карточки
2
5
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
11
5
Удары в створ
4
1
Угловые
5
5
Фолы
13
14
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Питер Бэнкес
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти