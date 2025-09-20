«Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» впервые с декабря 2023 года

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
Ланс
3
:
Лилль
0
Все коэффициенты
П1
1.10
X
18.50
П2
100.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Фулхэм
3
:
Брентфорд
1
Все коэффициенты
П1
1.03
X
21.00
П2
84.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Валенсия
1
:
Атлетик
0
Все коэффициенты
П1
2.90
X
7.00
П2
41.00
Футбол. Первая лига
21.09
СКА-Хабаровск
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.15
П2
3.15
Футбол. Франция
завершен
Брест
4
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
3
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Осасуна
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
2
:
Ренн
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Эспаньол
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
1
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Лидс
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Уфа
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
0
:
Шинник
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Спартак Кс
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
2
:
Рубин
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Майнц
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
2
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Бавария
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
0
:
Фрайбург
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
2
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
0
:
Леванте
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
4
:
Родина
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Ахмат
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
0
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Факел
1
П1
X
П2

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» впервые с декабря 2023 года

«Манчестер Юнайтед» переиграл «Челси» в матче 5-го тура английской Премьер-лиги со счётом 2:1. Это первая победа «красных дьяволов» над «синими» с декабря 2023 года.

Источник: Getty Images

В сезоне-2023/2024 «МЮ» переиграл лондонцев со счётом 2:1, но следующая встреча этих коллективов завершилась победой «Челси» (4:3), в прошлом сезоне в этом противостоянии были зафиксированы ничья (1:1) и минимальная победа «Челси» (1:0). Следующий матч между этими оппонентами в АПЛ назначен на 18 апреля 2026 года.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» располагается на девятом месте в турнирной таблице АПЛ с семью очками в активе, «Челси» находится на шестой строчке с восемью очками.

Манчестер Юнайтед
2:1
Первый тайм: 2:0
Челси
Футбол, Англия, Тур 5
20.09.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Old Trafford
Главные тренеры
Рубен Аморим
Энцо Мареска
Голы
Манчестер Юнайтед
Бруну Фернандеш
(Патрик Доргу)
14′
Каземиру
(Харри Магуайр)
37′
Челси
Тревор Чалоба
(Рис Джеймс)
80′
Составы команд
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Байындыр
4
Маттейс де Лигт
23
Люк Шоу
13
Патрик Доргу
18
Каземиру
17′
45+5′
16
Амад Диалло
5
Харри Магуайр
70′
15
Лени Йоро
3
Нуссаир Мазрауи
65′
10
Матеус Кунья
30
Беньямин Шешко
46′
25
Мануэль Угарте
8
Бруну Фернандеш
87′
37
Кобби Майну
19
Брайан Мбемо
69′
7
Мэйсон Маунт
Челси
1
Роберт Санчес
5′
24
Рис Джеймс
20
Жоао Педро
23
Тревор Чалоба
50′
8
Энцо Фернандес
48′
25
Мойсес Кайседо
3
Марк Кукурелья
44′
64′
27
Мало Гюсто
41
Эстеван
6′
12
Филип Йергенсен
7
Педру Нету
7′
4
Тосин Адарабиойо
90+6′
10
Коул Палмер
21′
17
Андрей Сантос
29
Уэсли Фофана
64′
32
Тайрик Джордж
72′
Статистика
Манчестер Юнайтед
Челси
Желтые карточки
2
5
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
11
5
Удары в створ
4
1
Угловые
5
5
Фолы
13
14
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Питер Бэнкес
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти