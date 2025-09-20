«Как в голливудском фильме с плохим сценарием». Елагин — о матче «МЮ» и «Челси»

Матч с «Челси» на «Олд Траффорд» оправдал ожидания только тех, кто мечтал о трёх очках для любимой команды (конечно же, «МЮ») любой ценой. Да, вот так, «любой ценой», она достигнута и была. Конечно, всё развивалось как в голливудском фильме с плохим сценарием: четвёртая минута, удаление вратаря (абсолютно справедливое), ливень как из пожарного рукава (в этом что-то есть для драматургии), судорожные замены Энцо Марески — впервые в истории АПЛ целых три в первые 20 минут — потом гол, который будут ещё долго обсуждать — не как судейское решение, принятое не на поле, а в тиши кабинета VAR в центре Лондона — а как несправедливое по чисто футбольным понятиям (понимаю, очень спорное высказывание). А знаете, почему спорное — а потому что ему (этому решению) не до конца веришь. Слишком часто английские VAR косячили в прошлые сезоны, причём так, что весь футбольный мир дивился британскому идиотизму.