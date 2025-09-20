«Как в голливудском фильме с плохим сценарием». Елагин — о матче «МЮ» и «Челси»

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
Ланс
3
:
Лилль
0
Все коэффициенты
П1
1.10
X
18.50
П2
100.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Фулхэм
3
:
Брентфорд
1
Все коэффициенты
П1
1.03
X
19.00
П2
84.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Валенсия
1
:
Атлетик
0
Все коэффициенты
П1
2.90
X
6.94
П2
41.00
Футбол. Первая лига
21.09
СКА-Хабаровск
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.15
П2
3.15
Футбол. Франция
завершен
Брест
4
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
3
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Осасуна
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
2
:
Ренн
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Эспаньол
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
1
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Лидс
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Уфа
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
0
:
Шинник
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Спартак Кс
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
2
:
Рубин
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Майнц
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
2
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Бавария
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
0
:
Фрайбург
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
2
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
0
:
Леванте
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
4
:
Родина
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Ахмат
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
0
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Факел
1
П1
X
П2

«Как в голливудском фильме с плохим сценарием». Елагин — о матче «МЮ» и «Челси»

Известный комментатор Александр Елагин прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» в матче 5-го тура АПЛ с «Челси» (2:1).

Известный комментатор Александр Елагин прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» в матче 5-го тура АПЛ с «Челси» (2:1).

«Матч, который все ждали с огромным нетерпением (прежде всего болельщики “красных дьяволов”), надеясь увидеть, каким образом португальский упрямец, которого (по его словам) не смог бы переубедить сам Папа Римский, будет выходить из пике, куда его и его легендарную команду загнали всевозможные обстоятельства, которые как снежный ком накапливались годами после ухода на заслуженный отдых Великого Ферги.

Матч с «Челси» на «Олд Траффорд» оправдал ожидания только тех, кто мечтал о трёх очках для любимой команды (конечно же, «МЮ») любой ценой. Да, вот так, «любой ценой», она достигнута и была. Конечно, всё развивалось как в голливудском фильме с плохим сценарием: четвёртая минута, удаление вратаря (абсолютно справедливое), ливень как из пожарного рукава (в этом что-то есть для драматургии), судорожные замены Энцо Марески — впервые в истории АПЛ целых три в первые 20 минут — потом гол, который будут ещё долго обсуждать — не как судейское решение, принятое не на поле, а в тиши кабинета VAR в центре Лондона — а как несправедливое по чисто футбольным понятиям (понимаю, очень спорное высказывание). А знаете, почему спорное — а потому что ему (этому решению) не до конца веришь. Слишком часто английские VAR косячили в прошлые сезоны, причём так, что весь футбольный мир дивился британскому идиотизму.

Но суть не в этом — «Юнайтед» выиграл по делу, потому что забил в итоге на гол больше соперника. Да, «Челси» играл в середине недели в еврокубках, да, у «синих» вышел на поле «Олд Траффорд» лучший форвард (Палмер) с недолеченной травмой, которая дала о себе знать так не вовремя — но это проблемы «Челси». «Юнайтед» тут при чём?

Аморим на какое-то время может перевести дух. Вот только надолго ли? Игры (собственно Игры) как не было так и нет. То, что Бруну волей обстоятельств сыграл на своей привычной позиции (ближе к атаке), вопреки желанию тренера, — так это так распорядился сценарист матча.

Мы с вами увидели настоящий «пацанский» футбол (типа где-нибудь на пустыре, когда сбрасывались «по полтинничку», а куш забирал в итоге победитель). На этот раз «куш» забрал Аморим. Мареска и его «банда» оступились. Но кажется мне, что «Челси» споткнулся, а потом вскочит и побежит дальше. А вот что для Аморима будет стратегически значить эта победа? Неужто только отсрочку по дороге на эшафот?" — написал Елагин в своём телеграм-канале.