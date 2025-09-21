Ричмонд
Джикия хорош в Турции: забил в двух матчах подряд. Сейчас он лучший бомбардир «Антальяспора»!

Кстати, готов вернуться в «Спартак».

Источник: ФК «Антальяспор»

У бывшего защитника «Спартака» Георгия Джикии в Турции все прекрасно — 31-летний футболист отличился уже в двух матчах за «Антальяспор». Подряд!

Защитник-бомбардир

Джикия присоединился к «Антальяспору» в июле 2025 года и с тех пор провел уже шесть матчей в суперлиге — но забивать начал далеко не сразу. Несколько игр потребовалось на раскачку, зато в 5-м туре против «Самсунспора» (2:1) Георгий принес своей команде победу, забив на 46-й минуте.

Примечательно, что дебютный гол получился нетипичным для амплуа россиянина — он отправил мяч в ворота не головой и не с пенальти, а почти от границы штрафной площади метким ударом впритирку со штангой. Получилось красиво.

Спустя неделю после первого мяча Джикия отличился вновь — сравнял счет в матче 6-го тура чемпионата Турции против «Кайсериспора» (1:1). На этот раз получилось более классически, головой после углового. Но менее симпатичным от этого гол не стал, как и менее важным — он помог спасти ничью.

Прямо сейчас Джикия — один из лучших бомбардиров «Антальяспора» (2 гола), он делит первое место с полузащитником Гюраем Вуралом и нападающим Николой Стормом. Кроме того, россиянин входит в список лучших бомбардиров суперлиги, где идет наравне с Виктором Осимхеном. Правда, форвард «Галатасарая» травмирован с начала сентября и провел только три встречи, но факт все равно интересный.

Кстати, не в последнюю очередь благодаря Джикии «Антальяспор» по итогам шести туров идет в лидирующей группе — на данный момент команда занимает пятое место в лиге, на ее счету 10 очков.

Пора в «Спартак»?

Хотя Джикия почти пропал из российского инфополя, благодаря бомбардирским подвигам в Турции он постепенно начинает в него возвращаться. Кроме того, сам Георгий подогревает ситуацию — в недавнем интервью «Матч ТВ» защитник заявил, что готов вернуться в «Спартак».

По его словам, никаких обид на клуб, в котором он несколько лет носил капитанскую повязку, у него нет. «Всем пожму руку. Понятно, что с кем-то общаюсь больше, с кем-то — меньше, с кем-то нет общения, но не из-за того, что кто-то плохой и что-то сделал, просто в жизни так бывает. Если позовут в “Спартак”? В любой момент», — заявил Георгий.

Также защитник нацелен на возвращение в сборную России — считает, что возрастной ценз главного тренера Валерия Карпина больше не работает: "Этот год, наверное, будет определяющим. 100% не могу сказать, но на 99%, что зависит от меня — готовность и все-все-все — будет сделано уже к следующим сборам, которые будут у сборной. Будет определяющий момент: если будет вызов, то будет продолжение всей этой истории, если не будет вызова, то уже будет понимание того, что плавно отходим.

Буду ли лишним в сборной? При моей готовности, и, если я буду здоров, думаю, что нет. Думаю, вхожу в число футболистов, которые сегодня соответствуют уровню нашей сборной. Кому за 30, тех тоже вызывают уже. Поэтому все нормально", — добавил Георгий.

Ждем новых голов. И на октябрьских сборах?