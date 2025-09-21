«Фулхэм» одержал волевую победу над «Брентфордом» в чемпионате Англии

Встреча, которая прошла в Лондоне, завершилась со счетом 3:1. У «Брентфорда» отличился Миккель Дамсгор (20-я минута). В составе «Фулхэма» голы забили Алекс Ивоби (38) и Гарри Уилсон (40), также автоголом отметился защитник гостей Итан Пиннок (50).