«Фулхэм» одержал волевую победу над «Брентфордом» в чемпионате Англии

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Футболисты «Фулхэма» обыграли «Брентфорд» в матче пятого тура чемпионата Англии.
Встреча, которая прошла в Лондоне, завершилась со счетом 3:1. У «Брентфорда» отличился Миккель Дамсгор (20-я минута). В составе «Фулхэма» голы забили Алекс Ивоби (38) и Гарри Уилсон (40), также автоголом отметился защитник гостей Итан Пиннок (50).
«Фулхэм» (8 очков) поднялся на седьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, «Брентфорд» (4) занимает 17-е место.
В шестом туре «Брентфорд» 27 сентября примет «Манчестер Юнайтед», «Фулхэм» днем позднее сыграет в гостях с «Астон Виллой».