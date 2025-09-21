«Атланта» с Миранчуком сыграла вничью с «Сан-Диего» в MLS

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. «Атланта Юнайтед», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, на своем поле сыграла вничью с «Сан-Диего» в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча, прошедшая в Атланте, завершилась со счетом 1:1. В составе гостей гол забил Андерс Дрейер (32-я минута). У «Атланты» отличился Мигель Альмирон (61, пенальти).
Миранчук вышел на поле в стартовом составе, не отметился результативными действиями и был заменен на 84-й минуте встречи.
«Атланта» с 27 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Сан-Диего» (57) лидирует в Западной конференции.
В следующем матче «Атланта» в ночь на 28 сентября по московскому времени на выезде сыграет против «Нью-Инглэнд Революшн».