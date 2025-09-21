«Атланта» с Миранчуком сыграла вничью с «Сан-Диего» в MLS

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Оренбург
0
:
Динамо
0
Все коэффициенты
П1
5.50
X
3.00
П2
1.91
Футбол. Италия
13:30
Лацио
:
Рома
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.10
П2
2.85
Футбол. Премьер-лига
14:30
Спартак
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.90
П2
8.50
Футбол. Испания
15:00
Райо Вальекано
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.38
П2
3.45
Футбол. Италия
16:00
Кремонезе
:
Парма
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.22
П2
2.80
Футбол. Италия
16:00
Торино
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
3.47
X
3.35
П2
2.26
Футбол. Англия
16:00
Борнмут
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.50
П2
2.90
Футбол. Англия
16:00
Сандерленд
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.32
П2
2.22
Футбол. Франция
16:00
Париж
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.55
П2
3.05
Футбол. Германия
16:30
Айнтрахт Ф
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.50
П2
5.09
Футбол. Премьер-лига
17:00
Балтика
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.40
П2
4.20
Футбол. Испания
17:15
Мальорка
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
5.13
X
3.69
П2
1.77
Футбол. Франция
18:15
Осер
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
3.23
X
3.37
П2
2.40
Футбол. Франция
18:15
Гавр
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.39
П2
3.55
Футбол. Франция
18:15
Монако
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Англия
18:30
Арсенал
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.85
П2
3.91
Футбол. Германия
18:30
Байер
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.80
П2
5.40
Футбол. Италия
19:00
Фиорентина
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.68
X
3.31
П2
2.82
Футбол. Премьер-лига
19:30
Краснодар
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.30
П2
2.75
Футбол. Испания
19:30
Эльче
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.35
П2
4.80
Футбол. Германия
20:30
Боруссия Д
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.90
П2
5.40
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.90
П2
10.00
Футбол. Франция
21:45
Марсель
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
3.95
X
4.10
П2
1.90
Футбол. Испания
22:00
Барселона
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.75
П2
13.00
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Черноморец
0
П1
X
П2

«Атланта» с Миранчуком сыграла вничью с «Сан-Диего» в MLS

«Атланта» с Миранчуком в составе сыграла вничью с «Сан-Диего» в матче MLS.

Источник: Reuters

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. «Атланта Юнайтед», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, на своем поле сыграла вничью с «Сан-Диего» в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).

Встреча, прошедшая в Атланте, завершилась со счетом 1:1. В составе гостей гол забил Андерс Дрейер (32-я минута). У «Атланты» отличился Мигель Альмирон (61, пенальти).

Миранчук вышел на поле в стартовом составе, не отметился результативными действиями и был заменен на 84-й минуте встречи.

«Атланта» с 27 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Сан-Диего» (57) лидирует в Западной конференции.

В следующем матче «Атланта» в ночь на 28 сентября по московскому времени на выезде сыграет против «Нью-Инглэнд Революшн».