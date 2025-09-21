«Интер Майами» обыграл «Ди Си Юнайтед» благодаря дублю Месси

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. «Интер Майами» обыграл «Ди Си Юнайтед» в домашнем матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча прошла в Форт-Лодердейле и завершилась со счетом 3:2. В составе «Интер Майами» дублем и результативной передачей отметился Лионель Месси (66-я, 85-я минуты), также отличился Тадео Алленде (35). У гостей мячи забили Кристиан Бентеке (53) и Джейкоб Маррелл (90+7). На 72-й минуте форвард хозяев Матео Сильветти не реализовал пенальти.
«Интер Майами», набравший 52 очка, располагается на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, «Ди Си Юнайтед» (25) идет 14-м на Востоке.
В другом матче «Спортинг Канзас-Сити» на своем поле уступил «Ванкувер Уайткэпс» со счетом 0:2. В стартовом составе на игру вышел нападающий хозяев россиянин Магомед-Шапи Сулейманов. Он провел на поле 65 минут и не отметился результативными действиями..