«Интер Майами» обыграл «Ди Си Юнайтед» благодаря дублю Месси

Встреча прошла в Форт-Лодердейле и завершилась со счетом 3:2. В составе «Интер Майами» дублем и результативной передачей отметился Лионель Месси (66-я, 85-я минуты), также отличился Тадео Алленде (35). У гостей мячи забили Кристиан Бентеке (53) и Джейкоб Маррелл (90+7). На 72-й минуте форвард хозяев Матео Сильветти не реализовал пенальти.