Бернарду Силва высказался о соперничестве «Сити» с «Юнайтед», «Ливерпулем» и «Арсеналом»

Затем, безусловно, можно отметить такую команду, как «Арсенал», которая с годами становится всё лучше и лучше, способна бороться за титулы, хотя пока ещё не достигла того уровня, когда может их завоевать. Соперничество между командами довольно разное, но до сих пор я бы сказал, что нашими соперниками, главными соперниками, всегда был «Ливерпуль», — приводит слова Силвы City Xtra.