Ямаля будут сопровождать 20 человек на церемонии вручения «Золотого мяча» — MD

18-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль посетит церемонию вручения «Золотого мяча», которая состоится в понедельник, 22 сентября, в сопровождении 20 человек, большинство из которых его родственники. Мероприятие пройдёт в парижском театре Шатле. Об этом сообщает Mundo Deportivo.