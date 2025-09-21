«Барселона» не сможет сыграть с «Реалом Сосьедад» на Олимпийском стадионе

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Балтика
0
:
Ростов
0
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.40
П2
3.35
Футбол. Германия
1-й тайм
Айнтрахт Ф
0
:
Унион Б
2
Все коэффициенты
П1
6.28
X
4.60
П2
2.75
Футбол. Англия
2-й тайм
Борнмут
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
Все коэффициенты
П1
2.96
X
2.60
П2
3.57
Футбол. Англия
2-й тайм
Сандерленд
0
:
Астон Вилла
0
Все коэффициенты
П1
13.00
X
3.01
П2
1.60
Футбол. Франция
2-й тайм
Париж
0
:
Страсбур
1
Все коэффициенты
П1
7.00
X
3.65
П2
1.65
Футбол. Испания
17:15
Мальорка
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
5.11
X
3.66
П2
1.80
Футбол. Франция
18:15
Осер
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.35
П2
2.40
Футбол. Франция
18:15
Гавр
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.35
П2
3.60
Футбол. Франция
18:15
Монако
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Англия
18:30
Арсенал
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.85
П2
3.88
Футбол. Германия
18:30
Байер
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.80
П2
5.40
Футбол. Италия
19:00
Фиорентина
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.34
П2
2.95
Футбол. Премьер-лига
19:30
Краснодар
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.30
П2
2.75
Футбол. Испания
19:30
Эльче
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.29
П2
4.51
Футбол. Германия
20:30
Боруссия Д
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.83
П2
5.30
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.95
П2
9.50
Футбол. Франция
21:45
Марсель
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.00
X
4.10
П2
1.89
Футбол. Испания
22:00
Барселона
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.31
X
6.16
П2
12.00
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
1
:
Динамо
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Черноморец
0
П1
X
П2

«Барселона» не сможет сыграть с «Реалом Сосьедад» на Олимпийском стадионе

«Барселона» не сможет провести домашний матч 7-го тура Ла Лиги с «Реалом Сосьедад» на стадионе «Олимпик Льюис Компанис».

Источник: Чемпионат.com

«Барселона» не сможет провести домашний матч 7-го тура Ла Лиги с «Реалом Сосьедад» на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Об этом сообщает AS.

По информации издания, команда Ханс-Дитера Флика не сыграет на Олимпийском стадионе из-за шоу фейерверков, которое пройдёт возле спортивного сооружения. Представление будет завершать фестиваль La Mercè, который ежегодно проводится в столице Каталонии. Помимо этого, сине-гранатовые, вероятно, не смогут задействовать стадион «Спотифай Камп Ноу», несмотря на то что игру с бело-голубыми планировалось провести на реконструированной арене. Но лицензирование стадиона до сих пор не пройдено.

Напомним, «Барселона» сыграла с «Валенсией» (6:0) в 4-м туре чемпионата Испании на «Стадионе Йохана Круиффа», который вмещает 6000 зрителей. Встреча сине-гранатовых с командой Арсена Захаряна состоится 28 сентября.