«Барселона» не сможет сыграть с «Реалом Сосьедад» на Олимпийском стадионе

По информации издания, команда Ханс-Дитера Флика не сыграет на Олимпийском стадионе из-за шоу фейерверков, которое пройдёт возле спортивного сооружения. Представление будет завершать фестиваль La Mercè, который ежегодно проводится в столице Каталонии. Помимо этого, сине-гранатовые, вероятно, не смогут задействовать стадион «Спотифай Камп Ноу», несмотря на то что игру с бело-голубыми планировалось провести на реконструированной арене. Но лицензирование стадиона до сих пор не пройдено.