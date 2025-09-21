«Аталанта» трижды забила в первом тайме и обыграла «Торино» в матче Серии А

Первый гол в матче забил нападающий гостей Никола Крстович. Футболист отличился на 30-й минуте. На 34-й минуте форвард Камал Сулемана увеличил преимущество «Аталанты». К концу первого тайма на 38-й минуте Никола Крстович оформил дубль с передачи Камала Сулемана. Во втором тайме игрок «Торино» Дуван Сапата имел шанс огорчить свой бывший клуб, но колумбиец не реализовал пенальти на 73-й минуте.