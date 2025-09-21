Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
1-й тайм
Боруссия Д
0
:
Вольфсбург
0
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.70
П2
6.03
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Краснодар
0
:
Зенит
0
Все коэффициенты
П1
2.95
X
2.55
П2
3.61
Футбол. Испания
2-й тайм
Эльче
1
:
Овьедо
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
4.80
П2
15.00
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.99
П2
10.50
Футбол. Испания
22:00
Барселона
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.22
П2
11.00
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Лорьян
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
5
:
Метц
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
0
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
3
:
Унион Б
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
0
:
Аталанта
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
Страсбур
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
1
:
Динамо
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Черноморец
0
П1
X
П2

Дубль Ансу Фати принёс победу «Монако» в матче с «Метцем» в Лиге 1

Завершился матч 5-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монако» и «Метц».

Источник: Getty Images

Игра проходила на стадионе «Луи II» в Монако. Матч закончился победой монегасков со счётом 5:2.

Счёт в матче открыл нападающий гостей Хабиб Диалло на 13-й минуте встречи. Форвард монегасков Мика Биерет восстановил равенство на 29-й минуте. В начале второго тайма вингер хозяев Ансу Фати вывел свою команду вперёд. На 67-й минуте полузащитник «Метца» Готье Эн сравнял счёт, реализовав пенальти. Ансу Фати оформил дубль на 83-й минуте встречи, а через три минуты защитник гостей Коффи Куао забил в свои ворота. На 90+3-й минуте нападающий хозяев Джордж Иленикена отметился голом и установил окончательный счёт — 5:2.

«Монако» с 12 очками в пяти матчах занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1. «Метц» набрал одно очко и располагается на 18-й строчке.

Монако
5:2
Первый тайм: 1:1
Метц
Футбол, Франция, 5-й тур
21.09.2025, 18:15 (МСК UTC+3)
Stade Louis II
Главные тренеры
Ади Хюттер
Стефан Ле Миньян
Голы
Монако
Мика Биерет
(Такуми Минамино)
28′
Ансу Фати
(Ламин Камара)
46′
Ансу Фати
(Крепин Диатта)
83′
Коффи Куао
86′
Джордж Иленихенья
(Станис Идумбо)
90+3′
Метц
Абиб Диалло
(Шейх Тидиане Сабали)
13′
Готье Эн
67′
Составы команд
Монако
16
Филипп Кен
5
Тило Керер
11
Магнес Аклиуш
4
Йордан Тезе
43′
3
Эрик Дайер
15
Ламин Камара
20
Кассум Уттара
79′
12
Кайю Энрике
18
Такуми Минамино
79′
17
Станис Идумбо
23
Аладжи Бамба
33′
27
Крепин Диатта
14
Мика Биерет
68′
19
Джордж Иленихенья
29
Парис Бруннер
46′
31
Ансу Фати
Метц
1
Джонатан Фишер
5
Жан-Филипп Гбамен
10
Готье Эн
2
Максим Колен
15
Терри Йегбе
14
Шейх Тидиане Сабали
20
Абиб Диалло
39
Коффи Куао
90′
7
Георгий Цитаишвили
97
Фоде Балло-Туре
75′
12
Альфа Туре
20
Жесси Деминге
75′
29
Исмаэль Гуэрти
21
Бенжамен Стамбули
90′
19
Морган Бокеле
Статистика
Монако
Метц
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
16
8
Удары в створ
6
3
Угловые
4
5
Фолы
15
6
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Стефани Фраппар
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти