Дубль Ансу Фати принёс победу «Монако» в матче с «Метцем» в Лиге 1

Счёт в матче открыл нападающий гостей Хабиб Диалло на 13-й минуте встречи. Форвард монегасков Мика Биерет восстановил равенство на 29-й минуте. В начале второго тайма вингер хозяев Ансу Фати вывел свою команду вперёд. На 67-й минуте полузащитник «Метца» Готье Эн сравнял счёт, реализовав пенальти. Ансу Фати оформил дубль на 83-й минуте встречи, а через три минуты защитник гостей Коффи Куао забил в свои ворота. На 90+3-й минуте нападающий хозяев Джордж Иленикена отметился голом и установил окончательный счёт — 5:2.