Дубль Ансу Фати принёс победу «Монако» в матче с «Метцем» в Лиге 1

Игра проходила на стадионе «Луи II» в Монако. Матч закончился победой монегасков со счётом 5:2.
Счёт в матче открыл нападающий гостей Хабиб Диалло на 13-й минуте встречи. Форвард монегасков Мика Биерет восстановил равенство на 29-й минуте. В начале второго тайма вингер хозяев Ансу Фати вывел свою команду вперёд. На 67-й минуте полузащитник «Метца» Готье Эн сравнял счёт, реализовав пенальти. Ансу Фати оформил дубль на 83-й минуте встречи, а через три минуты защитник гостей Коффи Куао забил в свои ворота. На 90+3-й минуте нападающий хозяев Джордж Иленикена отметился голом и установил окончательный счёт — 5:2.
«Монако» с 12 очками в пяти матчах занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1. «Метц» набрал одно очко и располагается на 18-й строчке.
Ади Хюттер
Стефан Ле Миньян
Мика Биерет
(Такуми Минамино)
28′
Ансу Фати
(Ламин Камара)
46′
Ансу Фати
(Крепин Диатта)
83′
Коффи Куао
86′
Джордж Иленихенья
(Станис Идумбо)
90+3′
Абиб Диалло
(Шейх Тидиане Сабали)
13′
Готье Эн
67′
16
Филипп Кен
5
Тило Керер
11
Магнес Аклиуш
4
Йордан Тезе
43′
3
Эрик Дайер
15
Ламин Камара
20
Кассум Уттара
79′
12
Кайю Энрике
18
Такуми Минамино
79′
17
Станис Идумбо
23
Аладжи Бамба
33′
27
Крепин Диатта
14
Мика Биерет
68′
19
Джордж Иленихенья
29
Парис Бруннер
46′
31
Ансу Фати
1
Джонатан Фишер
5
Жан-Филипп Гбамен
10
Готье Эн
2
Максим Колен
15
Терри Йегбе
14
Шейх Тидиане Сабали
20
Абиб Диалло
39
Коффи Куао
90′
7
Георгий Цитаишвили
97
Фоде Балло-Туре
75′
12
Альфа Туре
20
Жесси Деминге
75′
29
Исмаэль Гуэрти
21
Бенжамен Стамбули
90′
19
Морган Бокеле
Главный судья
Стефани Фраппар
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти