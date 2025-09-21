Ричмонд
«Манчестер Сити» упустил победу над «Арсеналом» на 93-й минуте

Эрлинг Холанд открыл счет на девятой минуте, но Мартинелли вырвал ничью для «Арсенала» в компенсированное время — 1:1.

Источник: Getty Images

«Арсенал» вырвал ничью у «Манчестер Сити» в концовке матча пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Игра в Лондоне завершилась со счетом 1:1.

У гостей на девятой минуте забил Эрлинг Холанд — это самый быстрый гол, пропущенный «Арсеналом» в турнире с сентября 2024 года (тогда лондонцам на девятой минуте также забил норвежец).

Хозяева сравняли счет на третьей компенсированной минуте — отличился Габриэл Мартинелли.

У «Манчестер Сити» семь очков и девятое место в таблице, его следующим соперником будет «Бернли» 27 сентября.

У «Арсенала» 10 очков и второе место. В следующем туре команда Микеля Артеты сыграет с «Ньюкаслом» 28 сентября.

Арсенал
1:1
Первый тайм: 0:1
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 5
21.09.2025, 18:30 (МСК UTC+3)
Emirates Stadium
Главные тренеры
Микель Артета
Хосеп Гвардиола
Голы
Арсенал
Габриел Мартинелли
90′
Манчестер Сити
Эрлин Холанн
9′
Составы команд
Арсенал
1
Давид Райя
33
Риккардо Калафьори
41
Деклан Райс
14
Виктор Дьекереш
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
12
Юррьен Тимбер
46′
80′
11
Габриел Мартинелли
23
Микель Мерино
46′
10
Эбере Эзе
36
Мартин Субименди
90′
3
Кристиан Москера
20
Нони Мадуэке
46′
7
Букайо Сака
19
Леандро Троссар
84′
22
Итан Нванери
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
77′
20
Бернарду Силва
36′
16
Родри
3
Рубен Диаш
24
Йошко Гвардиол
4
Тиджани Рейндерс
45
Абдукодир Хусанов
46′
27
Матеус Нунес
33
Нико О`Райли
87′
5
Джон Стоунс
11
Жереми Доку
87′
26
Савио
9
Эрлин Холанн
76′
14
Нико Гонсалес
47
Фил Фоден
68′
6
Натан Аке
Статистика
Арсенал
Манчестер Сити
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
12
5
Удары в створ
3
3
Угловые
11
1
Фолы
11
10
Офсайды
4
2
Судейская бригада
Главный судья
Стюарт Аттуэлл
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти