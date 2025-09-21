«Манчестер Сити» упустил победу над «Арсеналом» на 93-й минуте

«Арсенал» вырвал ничью у «Манчестер Сити» в концовке матча пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Игра в Лондоне завершилась со счетом 1:1.
У гостей на девятой минуте забил Эрлинг Холанд — это самый быстрый гол, пропущенный «Арсеналом» в турнире с сентября 2024 года (тогда лондонцам на девятой минуте также забил норвежец).
Хозяева сравняли счет на третьей компенсированной минуте — отличился Габриэл Мартинелли.
У «Манчестер Сити» семь очков и девятое место в таблице, его следующим соперником будет «Бернли» 27 сентября.
У «Арсенала» 10 очков и второе место. В следующем туре команда Микеля Артеты сыграет с «Ньюкаслом» 28 сентября.
Микель Артета
Хосеп Гвардиола
Габриел Мартинелли
90′
Эрлин Холанн
9′
1
Давид Райя
33
Риккардо Калафьори
41
Деклан Райс
14
Виктор Дьекереш
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
12
Юррьен Тимбер
46′
80′
11
Габриел Мартинелли
23
Микель Мерино
46′
10
Эбере Эзе
36
Мартин Субименди
90′
3
Кристиан Москера
20
Нони Мадуэке
46′
7
Букайо Сака
19
Леандро Троссар
84′
22
Итан Нванери
25
Джанлуиджи Доннарумма
77′
20
Бернарду Силва
36′
16
Родри
3
Рубен Диаш
24
Йошко Гвардиол
4
Тиджани Рейндерс
45
Абдукодир Хусанов
46′
27
Матеус Нунес
33
Нико О`Райли
87′
5
Джон Стоунс
11
Жереми Доку
87′
26
Савио
9
Эрлин Холанн
76′
14
Нико Гонсалес
47
Фил Фоден
68′
6
Натан Аке
Главный судья
Стюарт Аттуэлл
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти