Матч-центр
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
2-й тайм
Боруссия Д
1
:
Вольфсбург
0
Все коэффициенты
П1
1.20
X
6.53
П2
25.00
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.98
П2
9.00
Футбол. Испания
22:00
Барселона
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.82
П2
11.50
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
0
:
Зенит
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Комо
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Лорьян
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
5
:
Метц
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
0
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
3
:
Унион Б
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
0
:
Аталанта
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
Страсбур
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
1
:
Динамо
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Черноморец
0
П1
X
П2

Артета установил уникальное достижение в противостоянии с Гвардиолой

21 сентября в Лондоне был сыгран матч 5-го тура АПЛ, в котором «Арсенал» принимал «Манчестер Сити». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

Источник: Getty Images

Микель Артета стал первым тренером, который не проиграл команде Хосепа Гвардиолы в пяти матчах подряд в рамках чемпионата. Начиная с октября 2023 года, «Арсенал» одержал две победы и трижды сыграл вничью с «Манчестер Сити» в их последних пяти встречах.

Последняя победа Гвардиолы в лиге над «канонирами» датируется апрелем 2023 года, когда его команда одержала победу со счетом 4:1 на «Этихад».

Общий счет личных встреч Артеты с Гвардиолой, который является его самым частым оппонентом среди всех тренеров, составляет четыре победы, три ничьих и восемь поражений.