Артета установил уникальное достижение в противостоянии с Гвардиолой

Микель Артета стал первым тренером, который не проиграл команде Хосепа Гвардиолы в пяти матчах подряд в рамках чемпионата. Начиная с октября 2023 года, «Арсенал» одержал две победы и трижды сыграл вничью с «Манчестер Сити» в их последних пяти встречах.
Последняя победа Гвардиолы в лиге над «канонирами» датируется апрелем 2023 года, когда его команда одержала победу со счетом 4:1 на «Этихад».
Общий счет личных встреч Артеты с Гвардиолой, который является его самым частым оппонентом среди всех тренеров, составляет четыре победы, три ничьих и восемь поражений.