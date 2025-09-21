Артета установил уникальное достижение в противостоянии с Гвардиолой

Микель Артета стал первым тренером, который не проиграл команде Хосепа Гвардиолы в пяти матчах подряд в рамках чемпионата. Начиная с октября 2023 года, «Арсенал» одержал две победы и трижды сыграл вничью с «Манчестер Сити» в их последних пяти встречах.