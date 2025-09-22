«Сент-Этьен» разорвал связи с экс-президентом из-за дела о домогательствах

По информации издания, новые владельцы «Сент-Этьена» приняли решение о полном прекращении сотрудничества с Ромейером, который занимал посты президента музея клуба и благотворительного фонда команды. Также он лишился всех почетных должностей, служебного автомобиля, льгот и своих мест на стадионе, сохранив при этом за собой незначительный пакет акций клуба.