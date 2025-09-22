«Сент-Этьен» разорвал связи с экс-президентом из-за дела о домогательствах

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Французский футбольный клуб «Сент-Этьен» разорвал все отношения с бывшим акционером и президентом команды Роланом Ромейером после начала расследования по делу о домогательствах, сообщает L'Equipe.
Ранее СМИ сообщили, что Ромейер находится под следствием после получения жалоб от двух женщин, обвинивших его в домогательствах и сексистских оскорблениях. Предполагаемые инциденты произошли до продажи клуба канадской компании Kilmer Sports летом 2024 года. Сам функционер отрицал все обвинения.
По информации издания, новые владельцы «Сент-Этьена» приняли решение о полном прекращении сотрудничества с Ромейером, который занимал посты президента музея клуба и благотворительного фонда команды. Также он лишился всех почетных должностей, служебного автомобиля, льгот и своих мест на стадионе, сохранив при этом за собой незначительный пакет акций клуба.
Ромейеру 80 лет. Он являлся акционером и президентом «Сент-Этьена» с 2004 по 2024 год.