Экс-футболист «ПСЖ» раскрыл, как во Франции относятся к Матвею Сафонову

Бывший нападающий французского «ПСЖ» Гийом Оаро высказался о российском вратаре парижского клуба Матвее Сафонове.

Источник: Чемпионат.com

Бывший нападающий французского «ПСЖ» Гийом Оаро высказался о российском вратаре парижского клуба Матвее Сафонове. В частности, он раскрыл, как во Франции относятся к голкиперу.

«Луис Энрике сказал, что у него отличный менталитет и что он в порядке. Это неудивительно. У русских всегда всё было хорошо с точки зрения менталитета. Но сегодня в “ПСЖ” играет вратарь сборной Франции, который недавно появился в клубе — Люка Шевалье. Конкурировать с этим футболистом будет тяжело. Но в любом случае на данный момент Сафонов находится в Париже, он очень нравится всем болельщикам. Он классный парень, я уверен», — приводит слова Оаро «Советский спорт».