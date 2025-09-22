Рой Кин: Артета должен быть более критичен и сказать, что ждёт от «Арсенала» большего

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии, а ныне футбольный эксперт Рой Кин высказался о главном тренере «Арсенала» Микеле Артете.
«Когда я смотрю на Артету, мне кажется, что его настрой такой: “Давайте постараемся не проиграть сегодня”. Но из-за уровня других команд, а речь идёт о “Ливерпуле” и “Манчестер Сити” за последние несколько лет, этого будет недостаточно. Слишком много ничьих не приведут вас быстро к цели, особенно когда “Ливерпуль” устанавливает такие высокие стандарты, как и “Манчестер Сити” в течение нескольких лет. Им нужно изменить такое мышление.
Артета каждую неделю говорит, что гордится своей командой. Мне бы хотелось, чтобы он однажды вышел и сказал: «Нет, я жду от своих игроков большего. Мы — “Арсенал”, у нас большой состав, мы потратили целое состояние, мы идем вперёд». Вместо того чтобы каждую неделю говорить: «Я горжусь этим и тем».
Он должен быть немного более критичным и сказать, что нам нужно что-то ещё, чтобы выиграть титул чемпиона. Иначе в конце сезона мы будем сидеть здесь, а они будут вторыми. Но они были вторыми последние три года", — приводит слова Кина Sky Sports.