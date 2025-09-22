Рой Кин: Артета должен быть более критичен и сказать, что ждёт от «Арсенала» большего

«Когда я смотрю на Артету, мне кажется, что его настрой такой: “Давайте постараемся не проиграть сегодня”. Но из-за уровня других команд, а речь идёт о “Ливерпуле” и “Манчестер Сити” за последние несколько лет, этого будет недостаточно. Слишком много ничьих не приведут вас быстро к цели, особенно когда “Ливерпуль” устанавливает такие высокие стандарты, как и “Манчестер Сити” в течение нескольких лет. Им нужно изменить такое мышление.