Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
6.20
X
4.02
П2
1.70
Футбол. Франция
21:00
Марсель
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.18
П2
1.85
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.50
П2
15.00
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
1
:
Вольфсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Хетафе
0
П1
X
П2

Рой Кин: Артета должен быть более критичен и сказать, что ждёт от «Арсенала» большего

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии, а ныне футбольный эксперт Рой Кин высказался о главном тренере «Арсенала» Микеле Артете.

Источник: Чемпионат.com

«Когда я смотрю на Артету, мне кажется, что его настрой такой: “Давайте постараемся не проиграть сегодня”. Но из-за уровня других команд, а речь идёт о “Ливерпуле” и “Манчестер Сити” за последние несколько лет, этого будет недостаточно. Слишком много ничьих не приведут вас быстро к цели, особенно когда “Ливерпуль” устанавливает такие высокие стандарты, как и “Манчестер Сити” в течение нескольких лет. Им нужно изменить такое мышление.

Артета каждую неделю говорит, что гордится своей командой. Мне бы хотелось, чтобы он однажды вышел и сказал: «Нет, я жду от своих игроков большего. Мы — “Арсенал”, у нас большой состав, мы потратили целое состояние, мы идем вперёд». Вместо того чтобы каждую неделю говорить: «Я горжусь этим и тем».

Он должен быть немного более критичным и сказать, что нам нужно что-то ещё, чтобы выиграть титул чемпиона. Иначе в конце сезона мы будем сидеть здесь, а они будут вторыми. Но они были вторыми последние три года", — приводит слова Кина Sky Sports.