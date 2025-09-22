Ричмонд
Президент «Интера» Маротта рассказал, что нужно сделать со стадионом «Сан-Сиро»

Президент миланского «Интера» Джузеппе Маротта рассказал, что нужно сделать с домашним стадионом команды «Сан-Сиро», который клуб делит с «Миланом».

Источник: Чемпионат.com

«Милан — один из самых привлекательных городов Европы, а “Милан” и “Интер” представляют два его главных достоинства. Тем не менее город рискует оказаться на обочине футбольного мира. Он больше не сможет принимать финал Лиги чемпионов и не войдёт в число городов, принимающих чемпионат Европы 2032 года.

«Сан-Сиро» нужно уважать, он был ареной невероятных эмоций и олицетворяет историю обоих клубов. Но мы должны смотреть вперёд. Это устаревшее сооружение, которое постоянно нуждается в ремонте. «Уэмбли» снесли и отстроили заново, и здесь тоже необходимо сделать то же самое. Мы хотели бы построить стадион рядом с «Сан-Сиро». Речь идёт о частных инвестициях, финансируемых двумя клубами. Это принесёт городу огромную пользу с точки зрения инфраструктуры, рабочих мест и туризма.

Сейчас мы неконкурентоспособны в Европе. «Милан» и «Интер» заработали около € 80 млн на стадионе, в то время как в Европе некоторые клубы зарабатывают по € 300 млн. Этот разрыв негативно сказывается на конкурентоспособности. За последние 10 лет в Европе было построено 153 стадиона, в то время как в Италии реконструировано всего три, то есть всего 1%. Нам срочно нужен новый стадион", — приводит слова Маротты Football Italia.