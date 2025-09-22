Президент «Интера» Маротта рассказал, что нужно сделать со стадионом «Сан-Сиро»

Сейчас мы неконкурентоспособны в Европе. «Милан» и «Интер» заработали около € 80 млн на стадионе, в то время как в Европе некоторые клубы зарабатывают по € 300 млн. Этот разрыв негативно сказывается на конкурентоспособности. За последние 10 лет в Европе было построено 153 стадиона, в то время как в Италии реконструировано всего три, то есть всего 1%. Нам срочно нужен новый стадион", — приводит слова Маротты Football Italia.