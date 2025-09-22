Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
6.20
X
4.02
П2
1.70
Футбол. Франция
21:00
Марсель
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.18
П2
1.85
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.50
П2
15.00
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
1
:
Вольфсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Хетафе
0
П1
X
П2

Моуринью хочет пригласить Карима Бензема в «Бенфику» — Конур

37-летний нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема может продолжить карьеру в португальской «Бенфике», сообщает Goal со ссылкой на журналиста Экрема Конура.

Источник: Чемпионат.com

37-летний нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема может продолжить карьеру в португальской «Бенфике», сообщает Goal со ссылкой на журналиста Экрема Конура.

По информации источника, новый главный тренер лиссабонцев Жозе Моуринью лично хочет пригласить Бензема в клуб. Отмечается, что игроку придётся согласиться на снижение зарплаты, чтобы переход состоялся. Также сообщается, что «Бенфике» придётся заплатить от € 5 до € 7 млн, чтобы осуществить трансфер зимой.

Ранее нападающий выступал под руководством Моуринью в «Реале». Действующий контракт Бензема с «Аль-Иттихадом» рассчитан до лета 2026 года. По данным СМИ, зарплата француза составляет € 100 млн в год. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 7 млн.