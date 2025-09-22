Экс-игрок «Динамо» Эли Даса подписал контракт с клубом из Эредивизии

Ричмонд
32-летний защитник сборной Израиля Эли Даса, ранее выступавший в составе московского «Динамо», заключил соглашение с клубом «НЕК Неймеген» из нидерландской Эредивизии.

Источник: Чемпионат.com

32-летний защитник сборной Израиля Эли Даса, ранее выступавший в составе московского «Динамо», заключил соглашение с клубом «НЕК Неймеген» из нидерландской Эредивизии. Футболист подписал однолетний контракт с опцией продления ещё на один сезон. Даса будет выступать под номером 14.

«Из-за большого количества травм среди наших защитников мы быстро подписали ещё одного игрока. Мы рады, что у нас есть ещё один вариант в лице Эли в обороне», — приводит слова директора по работе с игроками Карлоса Алберса официальный сайт клуба.

Даса присоединился к «Динамо» осенью 2022 года в качестве свободного агента. За этот период защитник принял участие в 78 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.