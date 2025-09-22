Конте царит в национальных чемпионатах, но постоянно терпит крах в кубках. Это случайность или осознанная стратегия?

Конте чем-то напоминает матерого адвоката. Его работа обойдется дорого, но результат в конечном итоге заказчику гарантирован. Но есть нюансы. Магия работает, только если вам нужно выиграть чемпионат, потому что Антонио — специалист по гладким турнирам. В них, за редчайшим исключением, он даст нужный результат.
Если же ваш клуб планирует выиграть еврокубок (или хотя бы просто какой-нибудь кубок), то Конте вам не помощник. Это как звать специалиста по уголовному кодексу вести бракоразводный процесс. Потому что в кубковых турнирах, за редчайшим исключением, Антонио всегда ждет крах.
«Наполи» неудачно стартовал в этой кампании Лиги чемпионов, уступив «Ман Сити» (0:2). Да, ключевую роль сыграло раннее удаление Ди Лоренцо, но нам еще предстоит выяснить, действительно ли Конте заставит команду приложить усилие в еврокубке или же по старой привычке решит сосредоточиться на национальном первенстве, где у него почти всегда получается добиться успеха.
Четкие тенденции с начала карьеры
Тренерскую карьеру Конте начинал в совершенно безнадежном «Ареццо», который тонул одновременно в двух пучинах: финансовой (клуб находился на грани банкротства) и, как следствие, в омуте серии В. Принявший команду под конец сезона тренер по принципу «больше некому», умудрился набрать с ней 27 очков, но даже этого не хватило, чтобы предотвратить неизбежное.
Дальше все шло как по маслу. Уже с первым клубом, с которым алленаторе отработал полноценный сезон, он выиграл турнир. Это был «Бари», с которым Конте буквально разорвал второй итальянский дивизион: 80 очков, солидный отрыв от второго места и зоны плей-офф. Правда, уже там Антонио обозначил себя как тренер, готовый вести бескомпромиссную борьбу с руководством, дабы то изволило раскошелиться. Дело не столько в зарплате самого тренера, сколько в усилении состава. Если клубные боссы в состоянии основательно вложиться в команду, то Конте готов гарантировать результат.
Эта линия прослеживалась и впоследствии. Через два сезона Антонио выведет в серию А «Сиену», а затем пойдет на повышение и начнет продуктивно работать с серьезными клубами. «Ювентус» под его руководством трижды брал скудетто, чемпионами Италии с ним у руля становились также «Интер» и «Наполи», с «Челси» Конте решительно выиграл АПЛ.
Исключений было два. «Аталанта», где тренер и клубные боссы сразу не нашли общего языка, из-за чего Конте не дали толком поработать, и «Тоттенхэм». Но это все-таки «Тоттенхэм», здесь в принципе непонятно, можно ли довести его до победы в АПЛ, если на дворе не шестидесятые.
Еще была сборная Италии, которую Антонио должен был поднять с колен после провального ЧМ-2014, проведя заодно смену поколений. С последним вышла закавыка, но с первой задачей тренер точно справился. Не просто так «Скуадра Адзурра» на Евро-2016 дошла до четвертьфинала, обыграв Бельгию и сметя с дороги Испанию. Правда, потом уступила Германии по пенальти.
Злой рок или точный расчет
История со сборной вышла особенно любопытной. До лета 2016-го Италия никогда не проигрывала Германии на крупных турнирах. Ребята с Апеннин были бичом Бундестим во все времена. Итальянцы эффектно выбивали немцев в полуфиналах чемпионатов мира — 1970 и 2006 (два легендарных матча), крушили их в финале ЧМ-1982 и полуфинале Евро-2012.
Первое поражение Италии от Германии на крупном турнире случилось при Конте. Да, по пенальти, но случилось…
И тут мы подходим к полной драм истории отношений Антонио с плей-офф. Исключение в незавидном послужном списке ровно одно — в 2018-м «Челси» выиграл Кубок Англии. Это единственная победа Конте в турнирах на вылет.
Ну, а что еврокубки? Их у Конте нет и, кажется, не предвидится. То, что происходит с его командами в международных турнирах, вообще довольно трудно объяснить логически. Это очень похоже на злой рок.
Вот в 2013-м «Ювентус» Конте проигрывает «Галатасараю» путевку в плей-офф Лиги чемпионов, потому что на Стамбул внезапно обрушился снегопад. Это вообще-то редчайшее явление, но приехал Конте, оно случилось, матч пришлось доигрывать на следующий день, «Юве» оказался к этому не готов и не удержал нужную ему ничью.
Вот в 2018-м «Челси» Конте уступает «Роме» первую строчку в группе, попадает в ⅛ на «Барселону», создает в двух матчах тонну моментов, но играет вничью дома и сокрушительно проигрывает 0:3 на «Камп Ноу».
Вот в 2019-м «Интер» Конте теряет очки в матче с пражской «Славией» и отправляется с третьего места в группе в Лигу Европы. Там будут пандемия и короткий плей-офф, полностью сыгранный в августе. О чудо, «Интер» выходит в финал, но там «Севилья», а вы знаете, что бывает с теми, кто пытается обыграть «Севилью» в финале ЛЕ.
В 2020-м «Интер» Конте остается в лигочемпионской группе вообще четвертым, чуть позже его «Тоттенхэм» проигрывает словенской «Муре» и упускает путевку в плей-офф Лиги конференций.
Случай Антонио Конте уникален и требует научного объяснения. Его команды хороши в гладких турнирах, но почти безнадежны в плей-офф и на групповых этапах. Можно списывать это на невезение, а можно и проговорить то, что Антонио целенаправленно делает ставку на один турнир, который считает более важным, и кладет все силы на победу в нем. Национальные первенства более предсказуемы, их проще смоделировать и подчинить логике, и Конте в этом невероятно хорош.
Чемпионство с «Наполи» он взял, когда клуб не участвовал в еврокубках. Сейчас задача куда сложнее — неаполитанцам нужно показать себя и в Лиге чемпионов. Или не так уж и нужно?
Алексей Дурново