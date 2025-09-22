Конте царит в национальных чемпионатах, но постоянно терпит крах в кубках. Это случайность или осознанная стратегия?

Дальше все шло как по маслу. Уже с первым клубом, с которым алленаторе отработал полноценный сезон, он выиграл турнир. Это был «Бари», с которым Конте буквально разорвал второй итальянский дивизион: 80 очков, солидный отрыв от второго места и зоны плей-офф. Правда, уже там Антонио обозначил себя как тренер, готовый вести бескомпромиссную борьбу с руководством, дабы то изволило раскошелиться. Дело не столько в зарплате самого тренера, сколько в усилении состава. Если клубные боссы в состоянии основательно вложиться в команду, то Конте готов гарантировать результат.