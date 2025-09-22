Лопес пропустит три недели из-за травмы

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес пропустит около трех недель из-за травмы подвздошно-поясничной мышцы левой ноги, сообщается в посте испанского футбольного клуба в соцсети X.
Лопес получил травму в концовке матча «Барселоны» с «Хетафе» (3:0), который прошел в воскресенье на стадионе каталонцев. Футболист пропустит минимум четыре встречи, в том числе домашнюю игру основного этапа Лиги чемпионов против французского «Пари Сен-Жермен» 1 октября.
Лопесу 22 года. Он является воспитанником «Барселоны» и выступает за основной состав «сине-гранатовых» с лета 2023 года. В текущем сезоне он провел пять матчей за «Барселону» и забил два гола.
«Барселона» также опубликовала медицинский отчет по поводу Гави, который прошел стресс-тесты после завершения курса консервативного лечения лучевой травмы внутреннего мениска правого колена. Игроку предстоит пройти артроскопическое обследование. После завершения процедуры клуб даст новую информацию о его состоянии.
Гави 21 год. Он является воспитанником «Барселоны». В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 42 матчах в различных турнирах, в которых забил три мяча. В сезоне-2023/24 футболист получил разрыв крестообразной связки.