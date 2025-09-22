Сатпаев вывел «Кайрат» в лидеры КПЛ

Уже на 12-й минуте Дастан Сатпаев дальним ударом поразил ворота соперника. На 37-й минуте Сатпаев реализовал выход один на один — 2:0. В дебюте второго тайма на 52-й минуте капитан «Жениса» Исламбек Куат отыграл один гол — 2:1. Впрочем, «Кайрату» удалось забить третий мяч: на 80-й минуте Рикардиньо замкнул передачу Александра Мрынского и установил окончательный результат.