«Ювентус» притормозил, «Милан» разогнался, «Интер» скрипит. Что с претендентами на титул в Италии?

Сегодня вечером «Наполи» имеет хороший шанс выйти на чистое первое место в серии А после четырех туров: достаточно обыграть дома скромную «Пизу», которая многими считается основным кандидатом на вылет.
Есть ли у «Юве» запас прочности?
Про «Наполи» мы поговорим завтра, а пока отметим, что впервые в этом чемпионате споткнулся «Ювентус». После фестивальных матчей против «Интера» (4:3) и «Боруссии» (4:4) команде Игора Тудора не хватило сил и эмоций, чтобы одолеть скромную «Верону», которую хорват, кстати, тренировал в свое время один сезон. Тудор сетует на плотный календарь и плохое судейство — и отчасти с ним можно согласиться. Но в последних матчах очевидно появились сложности в обороне: восемь пропущенных мячей в трех встречах — многовато, при этом «Верона» нанесла аж 14 ударов по воротам туринцев.
Тудора и «Ювентус» справедливо хвалят на старте сезона, однако до предстоящей октябрьской паузы команду ждут три серьезных испытания. В ближайшем туре туринцам играть против «Аталанты», которая без шансов проиграла мощному «ПСЖ». Но только что уверенно разгромила не самый слабый «Торино». После домашней встречи с клубом из Бергамо «Юве» играть в Испании в Лиге чемпионов — против «Вильярреала». А перед самой паузой на матчи сборных — с набирающим ход «Миланом». Вот по итогам этого отрезка и увидим, каков на самом деле запас прочности у «Ювентуса».
«Милану» играть с другими грандами, «Интеру» — с выскочками
Ну, а как там поживают два миланских гранда? В четвертом туре оба одержали победы. Только вот успех «Милана» в матче с «Удинезе» получился ярким, а три очка «Интера» за счет «Сассуоло» дались со скрипом.
Не секрет, что Массимилиано Аллегри в силу своего характера и не самого привлекательного футбола в исполнении его команд традиционно вызывает у многих антипатию. Но его появление в нынешнем «Милане» явно пошло на пользу. На фоне прошлого сезона, когда россонери лихорадило на поле и в раздевалке, футболисты наконец-то получили понятного тренера с серьезными полномочиями. А приход такой звезды, как Лука Модрич, добавил всем гармонии. Да, ему только что исполнилось 40 лет, но, во-первых, Лука по-прежнему умудряется отмечаться на поле результативными действиями (1+1 в четырех турах), а во-вторых, его авторитет позитивно влияет как на партнеров, так и на болельщиков.
Что касается «Интера», то Кристиан Киву очень вовремя одержал две подряд победы — сначала против «Аякса», а теперь против «Сассуоло». При этом шесть очков в серии А после четырех туров — это мало для такого гранда, как «Интер». Но если «Милану» до перерыва в чемпионате играть с «Наполи» и «Ювентусом», то команде румынского тренера — с «Кальяри» и «Кремонезе». Как говорится в подобных случаях, почувствуйте разницу. Да, соперники «Интера» в первых четырех турах выступили выше ожиданий (особенно «Кремонезе»), но если нерадзурри собираются всерьез конкурировать с «Наполи» за чемпионский титул, то самое время вернуть выскочек на землю.
Сын Станковича проиграл дуэль сыну Клинсманна
Ну, а напоследок скажем про серию В, в которой хватает своих интриг. Вот, например, в прошедшую субботу «Чезена» в четвертом туре обыграла в гостях «Венецию» со счетом 2:1. Этот матч примечателен тем, что в нем состоялась дуэль двух голкиперов со знаменитыми футбольными фамилиями. Ворота «Венеции» защищал 28-летний Джонатан Клинсманн, а его оппонентом стал 23-летний Филип Станкович.
Средний сын главного тренера «Спартака», который пропустил два гола, получил от La Gazzetta dello Sport самую низкую оценку в команде — 5,0. Сын Юргена Клинсманна, наоборот, заслужил один из самых высоких баллов — 7,0. После четырех туров «Чезена» делит 1−3-е места в серии В. Любопытно, что в тренерском штабе этой команды второй год работает Джорджо Д’Урбано. Этот специалист провел сезон-2017/18 в «Спартаке» в роли тренера по физподготовке в штабе Массимо Карреры.
В следующем туре серию В ждет очень важная афиша: «Чезена» сыграет дома против «Палермо». У обеих команд сейчас по 10 очков, как и у «Модены». Если палермитанцев под руководством знаменитого Пиппо Индзаги изначально считают главными претендентами на выход в серию А, причем напрямую (первые две команды серии В по итогам сезона — в отличие от третьей — получают путевку в высший дивизион без стыковых матчей), то вот «Чезену» до старта в фавориты никто не записывал. Против мощного «Палермо» команде Клинсманна-младшего предстоит доказать, способна ли она составить серьезную конкуренцию прогнозируемому лидеру.
Тем временем очень плохо идут дела у легендарной «Сампдории», которая катастрофически начала сезон под руководством известного в прошлом итальянского игрока Массимо Донати. Ноль очков после четырех туров — это абсолютный худший на сегодня результат в серии В. Команда, которая вылетела в 2023 году из серии А под руководством Деяна Станковича, никак не может прийти в себя и превратилась в аутсайдера уже и во втором по силе итальянском дивизионе.