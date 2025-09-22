«Ювентус» притормозил, «Милан» разогнался, «Интер» скрипит. Что с претендентами на титул в Италии?

Что касается «Интера», то Кристиан Киву очень вовремя одержал две подряд победы — сначала против «Аякса», а теперь против «Сассуоло». При этом шесть очков в серии А после четырех туров — это мало для такого гранда, как «Интер». Но если «Милану» до перерыва в чемпионате играть с «Наполи» и «Ювентусом», то команде румынского тренера — с «Кальяри» и «Кремонезе». Как говорится в подобных случаях, почувствуйте разницу. Да, соперники «Интера» в первых четырех турах выступили выше ожиданий (особенно «Кремонезе»), но если нерадзурри собираются всерьез конкурировать с «Наполи» за чемпионский титул, то самое время вернуть выскочек на землю.