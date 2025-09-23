«ПСЖ» уступил «Марселю» на выезде и потерпел первое поражение в сезоне

Единственный гол на 5-й минуте встречи забил защитник хозяев Найеф Агерд.
«ПСЖ» потерпел первое поражение в сезоне-2025/26 и опустился на второе место в турнирной таблице лиги 1 с 12 очками. Парижане уступают «Монако» по дополнительным показателям.
«Марсель» поднялся на шестое место с 9 очками.
Матч «Марсель» — «ПСЖ» должен был состояться в воскресенье, 21 сентября, но был перенесен из-за непогоды в Марселе. В результате игра прошла во время церемонии вручения «Золотого мяча», в число номинантов на который вошли 8 футболистов парижан.
Футбол, Франция, 5-й тур
22.09.2025, 21:00 (МСК UTC+3)
Velodrome
Главные тренеры
Роберто Де Дзерби
Луис Энрике
Голы
Марсель
Найеф Агерд
5′
Составы команд
Марсель
1
Херонимо Рульи
28
Бенжамен Павар
18′
21
Найеф Агерд
5
Леонардо Балерди
33
Эмерсон
17
Мэтт О`Райли
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90+5′
22
Тимоти Веа
50′
78′
62
Микаэль Мурильо
9
Амин Гуири
79′
26
Билаль Надир
10
Мэйсон Гринвуд
89′
34
Робиньо Ваз
14
Игор Пайшан
61′
97
Пьер-Эмерик Обамеянг
ПСЖ
30
Люка Шевалье
6
Илья Забарный
5
Маркиньос
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
17
Витор Феррейра Витинья
8
Фабиан Руис
7
Хвича Кварацхелия
51
Вильян Пачо
64′
19
Ли Кан Ин
33
Уоррен Заир-Эмери
73′
24
Сенни Маюлу
9
Гонсалу Рамуш
89′
49
Ибраим Мбай
Статистика
Марсель
ПСЖ
Желтые карточки
3
0
Удары (всего)
9
12
Удары в створ
2
5
Угловые
5
3
Фолы
16
7
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Жером Бризар
(Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти