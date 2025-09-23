«Наполи» обыграл «Пизу» и возглавил таблицу Серии А

Встреча, прошедшая в понедельник в Неаполе, завершилась со счетом 3:2 в пользу команды Антонио Конте. В составе хозяев поля забили голы Билли Гилмор, Леонардо Спинаццола и Лоренцо Лукка. У гостей отличились Мбала Нзола и Лорран.
«Наполи» набрал 12 очков и возглавил турнирную таблицу Серии А. В следующем туре команда 28 сентября сыграет в гостях с «Миланом».
Футбол, Италия, 4-й тур
22.09.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Diego Armando Maradona
Главные тренеры
Антонио Конте
Альберто Джилардино
Голы
Наполи
Билли Гилмор
39′
Леонардо Спинаццола
(Станислав Лоботка)
73′
Лоренцо Лукка
(Скотт Мактоминай)
82′
Пиза
Мбала Нзола
59′
Лорран
(Самуэле Ангори)
90′
Составы команд
Наполи
1
Алекс Мерет
22
Джованни Ди Лоренцо
37
Леонардо Спинаццола
68′
21
Маттео Политано
8
Скотт Мактоминай
31
Сэм Бекема
11
Кевин Де Брейне
19
Расмус Хейлунн
77′
27
Лоренцо Лукка
6
Билли Гилмор
58′
68
Станислав Лоботка
4
Алессандро Буонджорно
81′
5
Жуан Жезус
20
Эльиф Эльмас
58′
99
Андре-Франк Замбо Ангисса
Пиза
1
Адриан Шемпер
5
Симоне Канестрелли
47
Матеус Лусуарди
82′
4
Антонио Караччоло
50′
20
Мишель Эбишер
14
Эбенезер Акинсанмиро
7
Мехди Лерис
61′
11
Хуан Куадрадо
94
Джованни Бонфанти
74′
3
Самуэле Ангори
6
Мариус Марин
80′
99
Лорран
32
Стефано Морео
61′
9
Хенрик Мейстер
18
Мбала Нзола
74′
10
Маттео Трамони
Статистика
Наполи
Пиза
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
18
15
Удары в створ
6
6
Угловые
5
3
Фолы
10
18
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Валерио Креццини
(Италия)
