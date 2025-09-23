Когда даже Поттер — не волшебник. Колонка Казанского — о ситуации в «Вест Хэме»

Мне повезло быть на старой арене «молотков» «Аптон Парк». Это была очень громкая железная консервная банка, если не самая, то одна из самых шумных на острове. Подавать угловые и выбрасывать ауты гостям было практически невозможно. Игроки слышали о себе и своих родственниках все что угодно, их буквально тянули за майки. Тренеры всегда были под диким давлением. Если бы Диего Симеоне играл с «Атлетико» на «Аптон Парк», то в отличие от стычки на «Энфилде» он мог бы утонуть в этой толпе фанатов.