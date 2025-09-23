Когда даже Поттер — не волшебник. Колонка Казанского — о ситуации в «Вест Хэме»

«Девять месяцев» — особенный срок, чтобы изменить себя и приготовиться к новой жизни. За это время ты начинаешь по-другому смотреть на мир, появляются иные ориентиры, мудрость и возвышенность в принятии решений. Девять месяцев — символ ожидания и появления чего-то нового.
Англичанин с волшебной фамилией Поттер и с именем Грэм, в символике которого слово «камень» имеет ключевое значение, скрупулезно готовил свою судьбу. Девять месяцев и одну неделю. Ровно столько времени прошло с момента его увольнения из «Челси» и подписания контракта на новой работе.
Спустя точно такой же срок — девять месяцев — уже в статусе главного тренера «Вест Хэма» Грэм Поттер собрал вещи в своем кабинете и ждет увольнения…
Казалось, что Поттер ушел из «Челси» незаслуженно рано. Так говорили и бумаги — вместо пяти лет контракта он отработал полгода. Грэм приходил в статусе молодой тренерской звезды и потенциального кандидата на пост главного тренера сборной Англии.
Однако ни у кого в тот момент не было иллюзий — Поттера уволят. Быстро. Это «безызбежно». Он попал в «Челси» в сложный период и стал свидетелем зенита сумасбродных решений новых владельцев команды. Когда игроков покупали пачками и давали «пожизненные» контракты, а тренер узнавал о новичках из выпусков новостей. Владельцы команды намекали, как лучше играть в футбол (по схеме 4−4−3), и стратегически перестраивали саму игру. В такой ситуации не выживет никто. Поттер стал второй жертвой режима Тодда Боули. Томас Тухель, нынешний тренер сборной Англии, оказался не в силах терпеть анекдотичные методы американца и понял все чуть раньше.
Девять месяцев Поттер присматривался. Его фамилия все это время всплывала в желаниях многочисленных клубов. Но он держал гроссмейстерскую паузу. Нужен был клуб с амбициями и крепким настоящим. В январе этого года Поттер решился.
Лондонский «Вест Хэм» имеет репутацию клуба, в котором исторически тренеры работают долго. С 1901 года и до 1989-го галстук главного носили только… пять человек. Беспрецедентное доверие и традиции. Да и в следующем поколении тренеры- «молотобойцы» не жаловались на отсутствие времени.
Для любого специалиста это важнейший аргумент.
Как и состояние владельцев.
Тезки Салливан и Голд в управлении уже 15 лет. Научившись на «Бирмингеме» (их предыдущий клуб), в 2010-м Дэвид и Дэвид купили «свою мечту». Голд все детство провел рядом со старым стадионом «Вест Хэма» и даже играл в юношеской команде, а Салливан учился и жил в этом районе. Они оба болели за «Вест Хэм». Оба хотели видеть свой клуб чемпионом Англии. Более того, целью объявили английский «требл» (победу в двух Кубках и чемпионате). Они довольно шустро получили в аренду на 99 лет новенький стадион, который Лондон построил для Олимпиады. «Команде мирового уровня — стадион мирового уровня», — так говорила вице-президент «Вест Хэма» Каррен Брэйди.
Каждый год Салливан и Голд щедро вкладывали в команду свои деньги, заработанные на… порнографии. «Если бы я продавал оружие или сигареты, то это убивало бы моих клиентов. А я делаю многих счастливыми. Я борец за свободу. Верю в право взрослых принимать собственные решения», — знаменитые слова Дэвида Салливана в интервью после покупки «Вест Хэма».
После ухода в другой мир Дэвида Голда больше полномочий получила Каррен Брэйди, многолетняя бизнес-партнерша Салливана еще со временем «Бирмингема».
Два года назад «Вест Хэм» выиграл европейский трофей — Кубок конференций, но немедленно расстался с тренером Дэвидом Мойесом из-за плохих результатов в домашнем чемпионате. Ставка на испанца Юлена Лопетеги не сыграла. 14-е место, скандалы на тренировках, разгромы на поле…
22 матча и увольнение — самый короткий срок в списке тренеров «Вест Хэма».
Грэм Поттер зашел в клуб по красной дорожке ожиданий и перспектив. Хорошо отдохнувший, с новыми идеями и собственными иллюзиями как сделать «Вест Хэм» претендентом на зону еврокубков. Но жизнь, как известно, опережает мечту.
В 25 матчах после назначения у Поттера всего шесть побед.
Жуткие показатели с началом этого сезона — 5 игр, 4 поражения, больше всех пропущенных мячей (13, семь из них со стандартов — худший результат АПЛ), предпоследнее место и вылет из Кубка лиги от ног… последней команды чемпионата «Вулверхэмптона».
Поттер мечется в выборе стратегии на матчи, меняет схемы — ничего не работает. Потеря Мохаммеда Кудуса существенно изменила атаку, «Вест Хэм» куда меньше создает, не говоря о реализации. Лондонцы не смогли получить качественное усиление в центре обороны, а новые лица в полузащите еще не понимают друг друга. И все же состав точно не для борьбы за выживание. Цель «молотков» сейчас формируется так. Как и в прошлом сезоне.
Еще одна претензия к Поттеру — он не использует возможности академии. Молодые «молотки» два года назад выиграли юношеский Кубок Англии, расплющив в финале «Арсенал» 5:1. Льюис-Скелли и Нванери из проигравшей команды уже вызываются в сборную страны, не говоря о месте в основе Микеля Артеты. Поттер не использует никого. Опасение потерять своих молодых и перспективных чрезвычайно высоко.
Пять матчей — отрезок совсем небольшой. Но впереди до международной паузы выездные матчи с «Эвертоном» и «Арсеналом». Их ждут без иллюзий.
Болельщики, которые еще два сезона назад мечтали о «следующем шаге» после победы в еврокубке, дома не видели побед с февраля.
Да и «дом» в такой ситуации теперь не настолько любим. Сразу после переезда на олимпийский стадион пропала аура «Вест Хэма».
Мне повезло быть на старой арене «молотков» «Аптон Парк». Это была очень громкая железная консервная банка, если не самая, то одна из самых шумных на острове. Подавать угловые и выбрасывать ауты гостям было практически невозможно. Игроки слышали о себе и своих родственниках все что угодно, их буквально тянули за майки. Тренеры всегда были под диким давлением. Если бы Диего Симеоне играл с «Атлетико» на «Аптон Парк», то в отличие от стычки на «Энфилде» он мог бы утонуть в этой толпе фанатов.
Когда «Вест Хэм» проигрывал, то именно атмосфера «Аптон Парк» подхватывала мяч волной шума и несла его в ворота соперников. Любой болельщик «Вест Хэма» сейчас скажет, что переезд на новый стадион повлиял на результат.
Все дело в треке. Вокруг поля олимпийского стадиона легкоатлетические дорожки. Одни из самых темпераментных болельщиков Англии сидят почти в километре от поля. Микроклимат футбола «молотков» изменился навсегда, по крайней мере сейчас. Когда команда проигрывает.
Болельщики уже устроили несколько акций протеста перед матчами команды. Цели «политические» — они настаивают на уходе из клуба владельцев Салливана и Брэйди. Именно они, как представляется фанатам, ответственны за плохие стратегические решения, которые приближают команду к вылету. Сильные трансферы на выход и слабые на вход. Странный и непоследовательный выбор тренеров.
Помните удивительное число главных (5) за почти весь XX век? Есть еще факт.
До момента появления Салливана и Голда за 110 лет «Вест Хэмом» рулило всего 11 тренеров. С 2010-го следующий за Поттером будет уже 9-м. Это не походе на план и стратегию.
Фанаты собираются бойкотировать ближайшую домашнюю игру против «Брентфорда» 20 октября. Чтобы все увидели, насколько далеко могут зайти протесты.
Боссы клуба в своих заявлениях говорят, что слышат недовольство и сами не рады.
Похоже, что Грэм Поттер приговорен. Список кандидатов на его смену ограничен еще одним символичным обстоятельством. «Вест Хэм», несмотря на статус большого клуба и культовый ореол, никогда не переманивает тренеров из других клубов, он не платит компенсации. Салливан нанимает безработных тренеров. Сейчас очевидным вариантом является Нуну Эшпириту Санту, которого только что уволили из «Ноттингема». Есть варианты вернуть легенду Славена Билича (без работы год), назначить Гари О’Нилла (без работы с декабря).
Или дождаться сказочного преображения под руководством Поттера. Девять месяцев работы, после девяти месяцев ожидания… все это похоже на какую-то загадочную формулу футбольной судьбы.