Дембеле — лучший в мире! А как распределились остальные места и кто взял другие награды?

Имя нового обладателя «Золотого мяча» до последнего держалось в секрете. Публиковались «инсайды» о победах Ламина Ямаля и Усмана Дембеле, но за несколько часов до начала церемонии Marca сообщила, что никто из главных претендентов на награду не знает итогов голосования. Все понимали только, что у «Золотого мяча» будет новый хозяин. Год назад трофей выиграл полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри, который пропустил бо́льшую часть прошедшего сезона из-за травмы. И та церемония — скандал. Представители «Реала» рассчитывали, что приз получит Винисиус, а узнав, что это не так — устроили бойкот.