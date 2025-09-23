Новая реальность Винисиуса

Вторая причина, есть подозрение, заключена в том, что Лига чемпионов сама по себе важна и интересна Вини больше, чем все остальное. И в плане репутации, что, опять же, влияет на размер кеша, и в принципе как его «именной» турнир. Лигу он выиграл два раза, и оба — лично (само собой, в Жуниоровом восприятии) забив в одном финале решающий, в другом — утверждающий гол. И после всего этого выходить на замену, пропустив в основу прямого конкурента?! Похоже, вот это вот Винисиуса и зацепило. Он угрюмо фырчал, пока его не пустили поиграть, а сыграл в итоге хуже Родриго, на этой почве окончательно взревновал свою левофланговую борозду и в следующей же игре моментально вышел из себя, узнав, что вместо него опять выйдет соперник. Говорят, швырялся водой и склонялся к тому, чтобы внести тренера в реестр нерукопожатных.