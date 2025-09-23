Новая реальность Винисиуса

Поле ровное, мяч круглый, но кое-кто талантливо умеет находить на гладких поверхностях кочки, вмятины и острые углы. Вот и Винисиус Жуниор провоцирует поводы поговорить о нем, даже когда говорить, казалось бы, не о чем, все рутинно, обыкновенно и укладывается в рамки повседневного бытия.
В субботу Хаби Алонсо заменил маэстро минут за 15 до конца матча с «Эспаньолом», днями ранее выпустил на поле лишь в середине второго тайма лигочемпионской игры с «Марселем» — и вот уже бурлит, кипит всемирная медийка о том, что Вини был чрезвычайно оскорблен этими происшествиями, отчего пересекал белую линию, отделяющую основных от запасных, нелицеприятно пыхтя.
Что такого в самом факте замен случилось нового, непонятно. За три месяца работы с Хаби Алонсо Винисиус отыграл целиком всего 1 из 13 матчей — в ⅛ клубного ЧМ против «Ювентуса». Во всех остальных его либо меняли в диапазоне с 63-й по 87-ю минуту, либо томили в резерве — помимо игры с «Марселем» еще и в Овьедо, до той же самой 63-й. Пора бы уже привыкнуть. И о том, что конкуренция с Родриго будет полноценной, у каждого есть свои, исключительные достоинства, одинаково необходимые в разных обстоятельствах, Алонсо разложил не вчера. Все же нормально было с Винисиусом после этого. Вдруг ни с того ни с сего забузил.
Тут, вероятно, две основные причины. Во-первых, не в июле и не в августе, а именно сейчас тревогу по поводу ротации с Родриго забили агенты игрока. Им не удается продавить «Реал» на более выгодные условия нового контракта — а с таким отношением тренера есть риск, что не только не удастся, но и того хуже — цена Винисиуса поползет вниз. Косвенный признак — в том, что неудовольствие Жуниор выражает, только когда не забил. После «Мальорки», гол которой оказался победным, как и после «Овьедо», где Винисиусу хватило полчаса, чтобы сделать «гол + пас», превратив 1:0 в 3:0, он помалкивал, довольный. Да и на замену с «Реал Сосьедад» отреагировал пусть и нервно, но философски: следующим в календаре стоял тот самый матч с «Марселем», можно и передохнуть накануне великих дел. А оно вон как вышло.
Вторая причина, есть подозрение, заключена в том, что Лига чемпионов сама по себе важна и интересна Вини больше, чем все остальное. И в плане репутации, что, опять же, влияет на размер кеша, и в принципе как его «именной» турнир. Лигу он выиграл два раза, и оба — лично (само собой, в Жуниоровом восприятии) забив в одном финале решающий, в другом — утверждающий гол. И после всего этого выходить на замену, пропустив в основу прямого конкурента?! Похоже, вот это вот Винисиуса и зацепило. Он угрюмо фырчал, пока его не пустили поиграть, а сыграл в итоге хуже Родриго, на этой почве окончательно взревновал свою левофланговую борозду и в следующей же игре моментально вышел из себя, узнав, что вместо него опять выйдет соперник. Говорят, швырялся водой и склонялся к тому, чтобы внести тренера в реестр нерукопожатных.
«Мы поговорили», — теперь это фирменный рефрен Хаби Алонсо после матчей, которые Винисиус недоигрывает. И, зная его твердость, можно догадываться, сколько серьезных слов и правильных смыслов скрыто за этим «поговорили». Один из них: мы все — одна команда, делаем общее дело, каждый вносит свой вклад, и даже если со стороны он выглядит мелким, незначительным, его ценность от этого не падает; наша задача — выигрывать не что-то одно, а все подряд, и для этого нужны общие усилия, в одиночку на это не способен в современном футболе никто; будешь с нами в связке, в одной цепи — будешь королем, а иначе не поминай лихом, наши двери открыты не только на вход.
Подействует ли? Учитывая, что Вини привык к совсем иной реальности. Той, в которой он — прима-балерина, с него сдувают пылинки, а красиво поседевший дедушка-тренер лелеет и балует его, как любимого внука. Сможет ли бразилец — безусловно, по-прежнему и, если все пойдет как надо, еще на много лет вперед один из лучших футболистов мира — принять эту новую реальность? Не только клубного бытия, но и собственную новую «реальность» игрока этой заново реализующейся команды.
Карло Анчелотти, между прочим, о нежной любви к Винисиусу на днях тоже высказался, как раз в обозреваемом аспекте. Ради выигрыша чемпионата мира, сказал Карло, он возьмет в сборную Бразилии Винисиуса и Родриго, обоих вместе, а если кто-то будет недоволен своей ролью, на следующий сбор вызовет другого игрока. Тот самый случай, когда «ничего личного».
У Хаби Алонсо ситуация посложнее: в клубе обойма, а не палитра, и списывать в утиль кого бы то ни было себе дороже, тем более если это знаковая, во многом ключевая фигура. Нужно искать подходы, компромиссы, общий язык и все такое. Иначе сегодня разругаешься с Вини, а завтра Иа пустится в антимонии или у Пятачка испортится настроение из-за лопнувшего шарика — и останешься наедине с пустым горшком. Поэтому лучше каждую субботу и среду слышать «Мы поговорили», чем один раз «Нам не о чем больше говорить».
Тем более что за бузой Винисиуса все-таки не скрыть желания играть в футбол для команды. В матче с «Эспаньолом» было немало эпизодов, в которых Жуниор запросто мог пуститься в индивидуалку и создать себе момент. Но он проделал это только раз, когда абсолютно все к тому располагало. В других эпизодах, в том числе перед голевым ударом Мбаппе, Винисиус выбирал неброское, с виду копеечное, но нужное продолжение в пользу партнеров. Вот и пас Килиану, на пять метров в сторону от ворот, отдал в ущерб финту и рывку к воротам. Счел, что у партнера положение чуть выгоднее, — и оказался прав.
Может быть, Винисиус уже принял новую реальность, просто в глубине души пока еще сам с этим спорит?