«Ямаль заслуживал “Золотой мяч” гораздо больше». Мир бурлит после победы Дембеле

Журналист The Independent Мигель Делани солидарен с отцом Ламина: «Ямаль заслуживал получить трофей гораздо больше. Он, безусловно, и так лучший игрок мира. Ламин играет на уровне, превосходящем любого в мире, делая то, что другие и представить себе не могли. Он делает это в самых важных матчах. Не вина Ямаля, что “Барселона” не смогла обыграть “Интер” в том сенсационном полуфинале Лиги чемпионов. Он был одним из тех, кто приложил больше всех усилий, чтобы этого избежать. Может быть, Ямаль упустил эту награду, потому что ещё слишком молод и есть ощущение, что ему нужно дорасти до этого уровня? Он был бы первым подростком, получившим эту награду.