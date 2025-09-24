Нелепое удаление Экитике после победного гола, «Реалу» помогло вдохновение Винисиуса и Мбаппе, «Милан» идет дальше в Кубке

Наверное, правильным стал и отказ от трансфера в «Саутгемптон» Сперцяна. Да, возможно, с ним бы все было иначе (да и без Эдуарда «святые» могут исправить текущую ситуацию), только пока клуб занимает в чемпионшипе 19-е место. Тем не менее, в первом тайме гости как минимум пару раз могли наказать «Ливерпуль» за ошибки Гомеса. А как высока цена момента, показал отрезок перед перерывом. Спустя минуту после того, как Армстронг, перебрасывая Мамардашвили, попал в перекладину, прессинг красных спровоцировал авантюрную передачу вратаря гостей, и Кьеза выложил мяч Исаку. Для Александра это первый гол в новой команде, после чего он в перерыве с чувством выполненного долга уступил место на поле Экитике.