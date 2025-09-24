Нелепое удаление Экитике после победного гола, «Реалу» помогло вдохновение Винисиуса и Мбаппе, «Милан» идет дальше в Кубке

Англия: камбэк «Челси» и первый гол Исака
«Челси» в гостях у «Линкольна», выступающего в третьем дивизионе, проиграл первый тайм, и, нет сомнений, в перерыве, оценивая шансы синих, многие вспомнили вылетевший в предыдущем раунде Кубка лиги «МЮ». Однако тревога оказалась ложной, и в начале второй половины матча лондонцы оперативно развернули игру в нужную сторону. Сначала Джордж идеально подстроился под отскок у линии штрафной и неотразимо выстрелил в дальний угол, а потом разыграл двухходовку с катнувшим мяч мимо вратаря Буонанотте, который после перехода из «Брайтона» сыграл за лондонцев только один тайм.
Само собой, Арне Слот выставил второй состав, благодаря чему на «Энфилде» дебютировали голкипер сборной Грузии Мамардашвили и 18-летний итальянский защитник Леони. Но при обилии молодежи на острие атаки действовал Исак, которому после забастовки в «Ньюкасле» нужно набирать форму и доказывать, что он сильнее отлично начавшего сезон Экитике. Француз, кстати, уверен в себе и даже после подписания Исака заявил, что сделал правильный выбор, имея возможность заменить своего шведского конкурента в его прежнем клубе.
Наверное, правильным стал и отказ от трансфера в «Саутгемптон» Сперцяна. Да, возможно, с ним бы все было иначе (да и без Эдуарда «святые» могут исправить текущую ситуацию), только пока клуб занимает в чемпионшипе 19-е место. Тем не менее, в первом тайме гости как минимум пару раз могли наказать «Ливерпуль» за ошибки Гомеса. А как высока цена момента, показал отрезок перед перерывом. Спустя минуту после того, как Армстронг, перебрасывая Мамардашвили, попал в перекладину, прессинг красных спровоцировал авантюрную передачу вратаря гостей, и Кьеза выложил мяч Исаку. Для Александра это первый гол в новой команде, после чего он в перерыве с чувством выполненного долга уступил место на поле Экитике.
В общем, ничто не предвещало проблем чемпиона, однако неудачный отскок от головы Эндо при стандарте позволил «Саутгемптону» отыграться.
Хозяевам снова пришлось включаться на полную мощь, и некоторые даже не справились с эмоциями. Когда Робертсон выдал блестящий длинный пас на Кьезу, а тот покатил мяч на пустые ворота Экитике, француз словно забыл о наличии желтой карточки и, сорвав на радостях футболку, оставил свою команду в меньшинстве. «Ливерпуль», впрочем, уже не расслаблялся и спокойно довел дело до победы, а Юго теперь не сыграет с «Кристал Пэлас» — дисквалификация в Кубке распространяется и на АПЛ.
Испания: Микаутадзе снова решает
Матчу в Бильбао предшествовала церемония вручения утвержденного «Атлетиком» приза за верность одному клубу. По такому случаю на «Сан-Мамес» приехал отыгравший семнадцать сезонов в «Ливерпуле» Джейми Каррагер, которого награждали под легендарную You`ll never walk alone. А потом началась игра, в которой баски пытались прервать неудачную серию, стартовавшую с того, что из сборной с травмой вернулся Нико Уильямс. Без него «Атлетик» потерпел три сухих поражения в Лиге Европы и национальном чемпионате, тогда как до этого мог похвастаться идеальным стартом и тремя победами.
Но кого тогда обыгрывать, если не упавшую на дно таблицы с одним очком в пяти турах «Жирону»?! Только каталонцы, справившись с натиском хозяев, забили в первой же атаке после того, как мяч в сетку рикошетом от перекладины вогнал Унаи. Долгожданного же гола хозяев пришлось ждать до начала второго тайма, когда Хиль потерял мяч недалеко от собственной штрафной, и Хаурегисар запустил его в верхний угол. Тем не менее, развить успех хозяевам не удалось. Команда Эрнесто Вальверде в кризисе, а на пятом месте она пока удержалась только благодаря ничьей в параллельной игре, где «Эспаньол» в последней атаке спасся от поражения «Валенсии» (2:2).
Максимальную выгоду из ничейных результатов конкурентов извлек поднявшийся на третье место «Вильярреал». Хотя «подводники» тоже рисковали разойтись миром с «Севильей», но ключевым фактором оказались проведенные Марселино Торалем замены. Три дня назад Микаутадзе и Соломон помогли перевернуть игру с «Осасуной» (2:1), а сейчас исполнили главные роли на «Рамон Санчес Писхуан». Грузин красиво разобрался с защитниками, после чего стянул все внимание на себя и выдал идеальный пас получившему свободное пространство израильтянину.
Винисиус Жуниор может быть доволен — он попал в стартовый состав и забил красивейший гол. Удар бразильца шведкой буквально заворожил всех, включая голкипера, который беспомощно проводил взглядом влетевший под дальнюю штангу мяч. Вини отметил это фирменным танцем, после чего словно намекнул на отсутствие каких-либо проблем и поцеловал эмблему «Реала». Между тем началась игра для сливочных непросто, и «Леванте» едва не забил в первой же атаке.
Да и потом валенсийцы действовали смело, но «Реал» и персонально Винисиус уже поймали кураж. До перерыва бразилец едва не оформил дубль (Райан отбил мяч ногой), но компенсировал упущенный момент результативным пасом на вогнавшего мяч в ближнюю «девятку» Мастантуоно. Есть первый гол аргентинского таланта за «Королевский клуб»! Впрочем, это был не матч одной команды, и хозяева смогли на какое-то время заставить лидера поволноваться. Пусть и забить им удалось не без удачи в виде рикошета от ноги Хейсена, из-за чего мяч по дуге перелетел Куртуа и был отправлен в сетку Эйонгом.
Однако это лишь раззадорило «Реал» и персонально Мбаппе. Первым делом Килиан поймал защитника на резком финте и реализовал заработанный пенальти. А спустя несколько минут французский снайпер легко разобрался с вратарем, выскочив один на один благодаря прекрасному длинному пасу Арды Гюлера. У Мбаппе девять голов в семи матчах сезона, а у «Королевского клуба» шесть побед в чемпионате. Хаби Алонсо начал свою работу так, как тренерам «Реала» не удавалось со времен Вандерлея Лушембургу. У бразильского специалиста было семь выигрышей в начале 2005 года, и чтобы повторить данный результат, Алонсо нужно в субботу взять верх в мадридское дерби.
Италия: Нкунку начал с красивого гола
«Милан» обрушил на ворота соперника шквал атак и по истечении стартовых десяти минут вполне мог вести 3:0. Однако удар Лофтуса-Чика на ленточке остановил защитник, Рабьо помешало забить сумасшедшее спасение голкипера, а Нкунку — штанга, в которую он попал с полутора метров. Впрочем, лимит удачи у «Лечче» довольно быстро закончился, а проблемы только нарастали. С интервалом в пару минут гости остались в меньшинстве из-за удаления Зиберта и пропустили, когда после фланговой подачи Сантьяго Хименесу оставалось переправить мяч в пустые ворота.
Все шло по плану Массимилиано Аллегри, и вопросы вызывал только итоговый счет. Удвоил его Нкунку. Первый гол француза на «Сан-Сиро» после трансфера из «Челси» получился эффектным — ударом с лета с подачи Салемакерса. И, само собой, не обошлось без очередного успеха блестяще начавшего сезон Пулишича. На выходных американец оформил дубль в серии А и стал соавтором гола Фофана, а теперь француз вернул партнеру должок. Навесил с фланга, и Кристиан в касание отправил мяч в верхний угол. Россонери — в ⅛ финала Кубка Италии, где их соперником будет «Лацио».
Андрей Кузичев