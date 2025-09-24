Тикнизян стал гражданином Сербии

Тикнизян выступал за «Локомотив» с 2021 по 2025 год и провел за клуб 122 матча, в которых забил 16 мячей. В составе сборной Армении принял участие в 24 встречах и отметился одним голом. 26-летний защитник является воспитанником академии ЦСКА, он выступал за взрослую команду армейцев с 2019 по 2021 год.