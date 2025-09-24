МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Защитник белградского футбольного клуба «Црвена Звезда» Наир Тикнизян стал гражданином Сербии, сообщает Sportaran со ссылкой на указ, подписанный премьер-министром страны Джуро Мацутом.
Тикнизян перешел в сербский клуб из московского «Локомотива» 1 июня 2025 года, подписав трехлетний контракт. В сезоне-2025/26 игрок провел 10 матчей в различных турнирах.
Уроженец Санкт-Петербурга выступал за юношеские сборные России разных возрастов, а в 2023 году принял решение представлять команду Армении.
Тикнизян выступал за «Локомотив» с 2021 по 2025 год и провел за клуб 122 матча, в которых забил 16 мячей. В составе сборной Армении принял участие в 24 встречах и отметился одним голом. 26-летний защитник является воспитанником академии ЦСКА, он выступал за взрослую команду армейцев с 2019 по 2021 год.