Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Атлетико
1
:
Райо Вальекано
0
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.75
П2
26.00
Футбол. Испания
1-й тайм
Реал Сосьедад
0
:
Мальорка
0
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.47
П2
6.50
Футбол. Лига Европы
перерыв
Бетис
1
:
Ноттингем Форест
2
Все коэффициенты
П1
9.00
X
4.50
П2
1.40
Футбол. Лига Европы
перерыв
Брага
0
:
Фейеноорд
0
Все коэффициенты
П1
2.75
X
2.45
П2
3.77
Футбол. Лига Европы
перерыв
Црвена Звезда
0
:
Селтик
0
Все коэффициенты
П1
2.66
X
2.71
П2
3.45
Футбол. Лига Европы
перерыв
Динамо З
1
:
Фенербахче
1
Все коэффициенты
П1
3.65
X
2.50
П2
2.85
Футбол. Лига Европы
перерыв
Фрайбург
1
:
Базель
0
Все коэффициенты
П1
1.20
X
6.10
П2
22.00
Футбол. Лига Европы
перерыв
Мальме
0
:
Лудогорец
2
Все коэффициенты
П1
9.75
X
5.80
П2
1.30
Футбол. Лига Европы
перерыв
Ницца
0
:
Рома
0
Все коэффициенты
П1
4.02
X
2.40
П2
2.71
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
1
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
2
:
Штурм
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
0
:
Маккаби
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
СКА-Хабаровск
0
:
Родина
3
П1
X
П2

Тикнизян стал гражданином Сербии

Играющий за сборную Армении уроженец Петербурга Тикнизян стал гражданином Сербии.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Защитник белградского футбольного клуба «Црвена Звезда» Наир Тикнизян стал гражданином Сербии, сообщает Sportaran со ссылкой на указ, подписанный премьер-министром страны Джуро Мацутом.

Тикнизян перешел в сербский клуб из московского «Локомотива» 1 июня 2025 года, подписав трехлетний контракт. В сезоне-2025/26 игрок провел 10 матчей в различных турнирах.

Уроженец Санкт-Петербурга выступал за юношеские сборные России разных возрастов, а в 2023 году принял решение представлять команду Армении.

Тикнизян выступал за «Локомотив» с 2021 по 2025 год и провел за клуб 122 матча, в которых забил 16 мячей. В составе сборной Армении принял участие в 24 встречах и отметился одним голом. 26-летний защитник является воспитанником академии ЦСКА, он выступал за взрослую команду армейцев с 2019 по 2021 год.