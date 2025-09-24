Тикнизян получил гражданство Сербии: красавица-жена гордится им и во всю постит фото с улиц Белграда

10
Его супруга, Яна Ромашкина, оставившая работу на «Матч ТВ», наверняка гордится своим талантливым мужем и уже с удовольствием делится в социальных сетях яркими снимками с улиц Белграда.
26-летний бывший футболист «Локомотива» Наир Тикнизян, перешедший этим летом за 2 миллиона евро в «Црвену Звезду», получил гражданство Сербии и теперь не будет считаться легионером в своем новом клубе.
